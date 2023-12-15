《神州經脈》在跨年之前人行祭出１﹒４５萬億元（人民幣．下同）ＭＬＦ超額平價續作，

對沖到期量後淨投放８０００億元破紀錄，加上京滬進一步放寬樓市監管釋放訊號，Ａ股市場今

日（１５日）早段振作，午後卻衝高回落，資金快速流出，帶動滬綜指變綠，全日收跌

０﹒５６％，報２９４２﹒５６點，回到本周初以來新低，深成指跌０﹒３５％，創業板指跌

０﹒６５％。

回顧全周，周一、周二（１１、１２日）均見反轉行情，央企科技ＥＴＦ成交放量，帶動指

數倒升，救市訊號明顯，不過中經會對明年經濟表述樂觀，外界擔心中央不會實施大規模的經濟

刺激政策，周三（１３日）滬指急跌近１﹒２％維穩破功，此後再連跌兩日，全星期滬指下跌

０﹒９％，連續第四周下跌。

值得留意的是，陸股通截至午間收市仍有超過５０億元的淨流入，但在午後開市半小時後即

清零，全日更錄得近４２億元的淨流出，全周淨流出近１８６億元。兩市成交７３３２億元，按

日再減少０﹒５％，續創１０月２３日以來新低。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）延續昨日升勢，今早高開逾百點後升幅一度收窄，但很

快重現活力，尾盤更進一步升破７﹒１關口，收報７﹒０９８７，兩連升，較上個交易日４時

３０分收盤價升３１４點，創６月２日以來逾六個月新高，全日在７﹒０９７７至７﹒１２６３

之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報７﹒０９５７，較上個交易日升１３３點子，三連升，創６月

５日以來逾六個月新高，與市場預測偏離收窄至１７５點，上個交易日報７﹒１０９０。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國家統計局公布，內地１１月規模以上工業增加值同比增長６﹒６％，是自２０２２年２

月以來最大升幅，優於市場預期的５﹒６％，比上月加快２個百分點。１１月社會消費品零售總

額４２５０５億元，同比增１０﹒１％，遜預期的增１２﹒５％，但比上月加快２﹒５個百分點

；環比下降０﹒０６％。首１１月全國固定資產投資４６０８１４億元，同比增２﹒９％，與１

－１０月持平，略遜預期的３％。首１１月全國商品房銷售額１０５３１８億元，下降５﹒２％

，降幅較１－１０月擴大０﹒３個百分點，續創年內新低。首１１月全國房地產開發投資

１０４０４５億元，同比下降９﹒４％，降幅較１－１０月擴大０﹒１個百分點，繼續刷新年內

低點。１１月全國城鎮調查失業率為５％，與上月持平。國家統計局發言人劉愛華表示，１１月

國民經濟回升向好，工業、服務業、消費、出口這些指標都在持續改善，高質量發展扎實推進，

全年發展主要預期目標有望較好完成。



２﹒ 國家統計局公布，１１月７０個大中城市商品住宅交易規模有所上升，銷售價格環比總體

延續降勢、同比有漲有降。從環比看，一線城市新建商品住宅銷售價格下降０﹒３％，降幅與上

月相同；二線城市降０﹒３％，降幅擴大０﹒１個百分點；三線城市下降０﹒４％，降幅收窄

０﹒１個百分點。從同比看，１１月一線城市新建商品住宅銷售價格上漲０﹒３％，漲幅比上月

回落０﹒１個百分點；二線城市漲０﹒２％，漲幅回落０﹒１個百分點；三線城市降１﹒６％，

降幅擴大０﹒１個百分點。二手住宅價格方面，一線城市環比降１﹒４％，降幅擴大０﹒６個百

分點，二、三線城市環比分別降０﹒７％和０﹒８％，降幅均擴大０﹒２個百分點；從同比看，

一線城市下降２﹒９％，降幅擴大１﹒０個百分點，二、三線城市分別下降３﹒６％和３﹒９％

，降幅均擴大０﹒３個百分點。



３﹒ 自今年９月初京滬同日宣布執行「認房不認貸」政策後，兩地昨日再度同時調整購房政策

，包括降低首付比例、降低房貸利率下限、放寬普通住宅認定標準等，但限購政策未有鬆動，新

政自今日起實行。其中首付比例方面，北京首套住宅首付比例統一下調為３０％，二套住宅統一

下調為城六區５０％、非城六區４０％；上海首套住宅比例也降至３０％，二套住宅下調至

５０％；臨港新片區以及嘉定、青浦、松江、奉賢、寶山、金山６個行政區最低首付款比例調整

為不低於４０％。房貸利率下限方面，北京首套房利率由此前的４﹒７５％最低降至４﹒２％，

二套房利率由５﹒２５％最低降至４﹒７５％；上海首套房利率由此前的４﹒５５％降至

４﹒１％，二套房利率由５﹒２５％最低降至４﹒４％。



４﹒ 人民銀行公布，今日進行１４５００億元一年期ＭＬＦ操作。今日有６５００億元一年期

ＭＬＦ到期，即人行通過ＭＬＦ淨投放８０００億元，為有紀錄以來單月最大。不過ＭＬＦ利率

維持２﹒５％未見政策降息，是該利率連續第４個月維持不變。總結全年中國下調ＭＬＦ利率共

兩次，分別在６月和８月下調１０基點和１５基點，兩次共計下調２５基點。分析人士認為，面

對銀行負債端壓力猶存，人行年內最後一次ＭＬＦ續做再爆巨量，同時兼具呵護年尾流動性之功

效。分析人士並認為，ＭＬＦ全力投放後，進一步削弱年底前降準的可能性，不過年底前通過

ＭＬＦ維穩，同時也為明年降準預留出空間，最早的時間窗口可能在春節前。



５﹒ 財政部公布，１－１１月累計，全國一般公共預算收入２００１３１億元，同比增長

７﹒９％。其中，稅收收入１６８４２０億元，同比增長１０﹒２％；非稅收入３１７１１億元

，同比下降３％。印花稅３６２３億元，同比下降１２﹒２％，其中，證券交易印花稅１６９７

億元，同比下降３３﹒４％。土地增值稅４９７９億元，同比下降１５﹒１％。１－１１月，全

國一般公共預算支出２３８４６２億元，同比增長４﹒９％。分中央和地方看，中央一般公共預

算本級支出３３２９５億元，同比增長５﹒８％；地方一般公共預算支出２０５１６７億元，同

比增４﹒８％。社會保障和就業支出３６００１億元，同比增長９％。交通運輸支出１０３７０

億元，同比下降０﹒１％。債務付息支出１０８８２億元，同比增長５﹒４％。



６﹒ 國家外匯管理局今日發布通知，決定在上海市、江蘇省、廣東省（含深圳市）、北京市、

浙江省（含寧波市）、海南省全域（以下統稱「試點地區」）擴大實施跨境貿易投資高水平開放

政策試點，便利更多經營主體合規辦理跨境貿易投資業務，以高水平開放促進高質量發展。通知

自發布之日起實施。



７﹒ 北京市交通委發布，北京地鐵昌平線昨晚兩輛列車發生追尾事故，共有５１５人送醫院檢

查，其中骨折１０２人，無人員死亡。截至今晨６時，４２３人已離院，２５人留觀，６７人住

院治療。據初步調查，事故原因為雪天軌滑導致前車信號降級，緊急制動停車，後車因所在區段

位於下坡地段，雪天導致列車滑行，未能有效制動，造成與前車追尾。市政府已成立事故調查組

，將進一步查清事故原因，評估應急處置工作。



８﹒ 在廣州舉行的２０２３中國遊戲產業年會發布《２０２３中國遊戲產業報告》。數據顯示

，２０２３年國內遊戲市場實際銷售收入３０２９﹒６４億元（人民幣．下同），同比增長

１３﹒９５％，首次突破３０００億元關口；遊戲用戶規模６﹒６８億人，同比增長０﹒６１％

，為歷史新高。其中，國內小程序遊戲市場收入２００億元，同比增長３００％，增長率在一眾

細分市場中一騎絕塵。細分市場，移動遊戲市場實際銷售收入２２６８﹒６億元，同比增長

１７﹒５１％，刷新記錄；收入佔比高達７４﹒８８％，繼續佔據主導地位。（ｓｌ）

