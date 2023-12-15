《鍾之日記》１２月１５日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



跨年前人行祭出１﹒４５萬億元人民幣ＭＬＦ超額平價續作，淨投放８０００億元破紀錄，

加上京滬進一步放寬樓市監管釋放訊號，Ａ股市場早段振作衝高，午後卻回落，資金快速流出，

帶動滬綜指變綠，全日收跌０﹒５６％，報２９４２﹒５６點，回到本周初以來新低，深成指跌

０﹒３５％，創業板指跌０﹒６５％。

值得留意的是，陸股通截至午間收市仍有超過５０億元人民幣的淨流入，但在午後開市半小

時後即清零，全日更錄得近４２億元人民幣的淨流出；兩市成交７３３２億元人民幣，按日再減

少０﹒５％，續創１０月２３日以來新低。

內地１１月規模以上工業增加值同比增長６﹒６％，是自２０２２年２月以來最大升幅，並

優於市場預期的５﹒６％，不過１１月社會消費品零售總額同比增長１０﹒１％，遜預期的增

１２﹒５％，至於首１１月全國固定資產投資同比增長２﹒９％，略遜預期的增長３％；另外，

１－１１月全國房地產開發投資同比下降９﹒４％，繼續刷新年內低點，期內全國商品房銷售額

亦下降５﹒２％，同樣續創年內新低。

上月各項數據的同比增長率看似穩健，可是考慮到去年１１月正值疫情封控措施達到最高點

引發反彈，中國逐步結束「動態清零」。經濟數據處於谷底，在低基數效應的影響下，經濟數據

出現較高的同比增長率可能無法反映經濟面臨的下行風險。



＊港股終有好表現，東方海外飆９％＊



美聯儲停止加息，周四（１４日）續推動美股上漲，但市場開始懷疑這波行情是否已跑得太

快，需要好好檢討股市的熱度。不過隨著外圍喜慶人行放水，港股高開高走，今早一度急升逼近

萬七關，不過收市升幅收窄，恒指全日收報１６７９２，升３９０點或升２﹒４％，主板成交近

１３６３億元。東方海外（００３１６）全日大升９﹒４％，報１０３﹒３元，為升幅最大藍籌

股。



＊京滬房策再放鬆，內房股飆＊



京滬昨同步宣布調整購房政策，包括優化普宅認定標準，下調按揭最低首付比例、延長貸款

期限、降低按揭利率下限，以支持剛性和改善性住房需求。這是９月出台認房不認貸後京滬對房

地產政策的進一步放鬆。

中信證券發布研報指，調整政策能夠有效釋放需求，促進成交，從而減小市場下行斜率，避

免房價加速下跌；相信政策積極應對下，助穩房價預期。

中金公司亦指，本輪政策調整有望提振市場預期，倘一線城市基本面改善，料對全國其他城

市市場預期修復具有較強的引領作用。

新政落地後，有上海房產中介表示原本仍在觀望的客戶馬上與房東面談並簽約。此外，新政

發布當晚，有房企宣布旗下多個售樓處２４小時不打烊；售樓處工作人員２４小時待命。有項目

營銷人士介紹，公司即時重新聯繫新政滿足降首付的客戶。

市場憧憬政策提振效果，今日地產股齊向上，融創中國（０１９１８）飆１６％，龍湖集團

（００９６０）漲６﹒３％，華潤置地（０１１０９）升５﹒８％，碧桂園（０２００７）升超

５％，萬科（０２２０２）升幅達４﹒４％。



＊京東搞海外寄件，股價急漲＊



在京東（０９６１８）創始人劉強東在公司內網勉勵「兄弟」的幾天後，便傳出京東正在進

行新一輪裁員，涉及物流、科技、零售、工業等業務條線，賠償金為Ｎ＋１，沒有年終獎，不過

京東內部人士向內媒否認上述信息，並表示沒有任何類似計劃。

此前拼多多出海大獲成功，讓京東和阿里（０９９８８）這些電商前輩直冒冷汗。互聯網行

業進入存量博弈時代，而內地網民對購物狂歡促銷這類活動也不再熱衷，和拼多多一樣打拼海外

市場或許是條活路。

京東物流（０２６１８）宣布，於今日起在廣州及深圳率先推行「國際特快送」服務，以滿

足海外寄件的需求，現時送貨範圍覆蓋歐美主要國家，當用戶下單後，快遞員將在１小時內上門

收件。京東指出，將會透過更廣泛的覆蓋範圍、更具競爭力的價格和更好的購物體驗以滿足用戶

多元需求。股民說聲加油，京東集團全日大漲７％，京東物流升３﹒５％。





＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

