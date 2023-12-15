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AH股新聞

15/12/2023 10:45

《Ａ股焦點》比亞迪、長安升１％，法國新能源車補貼排除中國製造

　　《經濟通通訊社１５日專訊》法國周五起對價格低於４﹒７萬歐元的汽車根據家庭收入提供
補貼，單台車最高可獲７０００歐元補貼，當局並發布了相應的電動汽車補貼目錄，目錄將中國
製造的汽車排除在外，包括雷諾Ｄａｃｉａ　Ｓｐｒｉｎｇ、上汽名爵ＭＧ　４、寶馬ｉＸ３、
特斯拉Ｍｏｄｅｌ　３等。由於中國汽車生產業依賴煤炭，而且將車輛產品運往歐洲生產大量碳
排放，國產車難以符合法國補貼標準。
　　外界對此早有預期，所以未對今早滬深整車股帶來打擊，比亞迪（深：００２５９４）升
１﹒４％，長安汽車（深：０００６２５）升１﹒２％，長城汽車（滬：６０１６３３）升
０﹒４％，廣汽集團（滬：６０１２３８）升０﹒３％，上汽集團（滬：６００１０４）升
０﹒２％。
　　另外，中國工信部發布新能源汽車動力電池綜合利用管理辦法草案，擬規定車企應通過新能
源汽車銷售商等渠道記錄新能源汽車及所有人溯源信息，在汽車用戶手冊或其它隨車交付文件中
明確動力電池的維修、退役、回收等要求及程序，在動力電池達到企業規定的退役條件時，及時
通過車載信息系統或售後服務渠道等途徑告知新能源汽車所有人回收處理的要求與程序。
（ｅｙ）
　

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