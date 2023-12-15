《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１５日上海專電》自今年９月初京滬同日宣布執行「認房不

認貸」政策後，兩地昨日（１４日）再度同時調整購房政策，包括降低首付比例、降低房貸利率

下限、放寬普通住宅認定標準等，但限購政策未有鬆動。新政自今日起實行。

京、滬、深三城一直是一線城市中樓市限購限貸政策最嚴格、調整最謹慎的城市，尤其業內

將京滬限制性政策調整視為風向標。

具體來看，京滬都將普通房認定標準從原來的單套住房建築面積１４０平方米及以下，放寬

到１４４平方米及以下。同時取消對成交價格的要求。但北京對五環內、五至六環和六環外的單

價仍有上限要求。

首付比例方面，北京首套住宅首付比例統一下調為３０％，二套住宅統一下調為城六區

５０％、非城六區４０％。上海首套住宅比例也下降至３０％，二套住宅下調至５０％；臨港新

片區以及嘉定、青浦、松江、奉賢、寶山、金山６個行政區最低首付款比例調整為不低於４０％

。



＊同步調降新發放房貸利率政策下限＊



兩地還同步調降了新發放房貸利率政策下限。如北京首套房利率由此前的４﹒７５％最低降

至４﹒２％；二套房利率由５﹒２５％最低降至４﹒７５％。上海首套房利率由此前的

４﹒５５％降至４﹒１％，二套房利率由５﹒２５％最低降至４﹒４％。

中指研究院市場研究總監陳文靜稱，京滬除了限購政策外，政策基本一步到位，有利於促進

剛需和改善性住房需求釋放，特別是有利於二套改善性住房需求。

５８安居客研究院院長張波則指出，京滬此次政策調整後，預計核心城市在２０２４年春節

前不會再有大的政策落地，政策層或在明年一季度末根據市場反饋再酌情跟進政策。未來最值得

關注的仍是限購政策的放鬆，這是一線城市中樓市政策效力最明顯、力度最大的調整。

