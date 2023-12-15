《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》人行黨委召開擴大會議，傳達學習中央經

濟工作會議精神，研究部署貫徹落實工作。會議強調，做好明年的經濟金融工作，堅持穩中求進

工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加大宏觀調控力度，保持貨幣政策的穩健性，

防範化解金融風險，深化金融改革開放，切實增強經濟活力，改善社會預期，鞏固和增強經濟回

升向好態勢，持續推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。著重抓好以下工作任務：

一是穩健的貨幣政策要靈活適度、精準有效。綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理

充裕，社會融資規模、貨幣供應量同經濟增長和價格水平預期目標相匹配。加大逆周期和跨周期

調節，引導信貸合理增長、均衡投放，提升金融對實體經濟支持質效。繼續深化利率市場化改革

，促進社會綜合融資成本穩中有降。積極盤活被低效佔用的金融資源，提高資金使用效率。繼續

完善以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度，保持人民幣匯率在

合理均衡水平上的基本穩定。



＊一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求＊



二是加大對重大戰略、重點領域和薄弱環節的支持力度。發揮好貨幣政策工具總量和結構雙

重功能，引導金融機構加大對科技創新、綠色轉型、普惠小微、數字經濟等方面的支持力度，做

好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融「五篇大文章」。持續做好支持民營經

濟發展壯大金融服務。因城施策精準實施好差別化住房信貸政策，更好支持剛性和改善性住房需

求，一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求。加大對保障性住房建設等「三大工程」

的支持力度，推動房地產業轉型和高質量發展。

三是穩妥有效防範化解重點領域金融風險。按照中央部署，指導金融機構按照依法合規、平

等協商的原則，穩妥化解融資平台存量債務風險，嚴格控制新增債務，健全債務風險防範長效機

制。配合地方政府和有關部門穩妥做好重點區域和重點機構風險防範化解工作。完善金融風險防

範、預警和處置機制，強化存款保險職能，提升金融風險早期糾正工作的標準化和權威性。推動

金融穩定立法，加快金融穩定保障基金建設，牢牢守住不發生系統性風險的底線。



＊拓展境內外金融市場互聯互通，做好中美、中歐金融工作組工作＊



四是持續深化金融改革開放。穩慎紮實推進人民幣國際化，完善境外人民幣市場建設，提升

跨境人民幣業務服務實體經濟的能力。深化外匯領域改革開放，促進貿易和投融資便利化。穩步

擴大金融市場制度型開放，拓展境內外金融市場互聯互通。積極參與國際金融治理和合作，務實

做好中美、中歐金融工作組工作，提升中國在重大國際金融規則、標準制定中的話語權和影響力

。

五是深化全面從嚴治黨。加強政治機關建設，高質量開展主題教育，深化中央巡視和審計整

改，持之以恒正風肅紀反腐。

會議要求，要高度重視做好歲末年初各項工作。維護年末流動性合理充裕，促進金融市場平

穩運行。保障重要金融基礎設施業務連續性，有針對性地加大支付清算、現金供應等方面的工作

力度，切實提升金融服務水平，更好滿足廣大人民群眾合理金融需求。

