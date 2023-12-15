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AH股新聞

15/12/2023 09:41

《中國房產》統計局：１１月７０城樓價環比下降，同比有漲有降

　　《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局公布１１月７０個大中城市商品住宅銷售價格變動
情況。國家統計局城市司高級統計師沈贇解讀數據指出，１１月７０個大中城市商品住宅交易規
模有所上升，銷售價格環比總體延續降勢、同比有漲有降。
　
＊一線城市新建商品房價格環比降０﹒３％＊
　
　　從環比看，１１月份，一線城市新建商品住宅銷售價格環比下降０﹒３％，降幅與上月相同
，其中北京、廣州和深圳環比分別下降０﹒１％、０﹒９％和０﹒８％，上海環比上漲０﹒６％
。二線城市新建商品住宅銷售價格環比下降０﹒３％，降幅比上月擴大０﹒１個百分點。三線城
市新建商品住宅銷售價格環比下降０﹒４％，降幅比上月收窄０﹒１個百分點。
　　從同比看，１１月份，一線城市新建商品住宅銷售價格同比上漲０﹒３％，漲幅比上月回落
０﹒１個百分點，其中，北京和上海同比分別上漲１﹒９％和４﹒７％，廣州和深圳同比分別下
降２﹒４％和３﹒１％。二線城市新建商品住宅銷售價格同比上漲０﹒２％，漲幅比上月回落
０﹒１個百分點。三線城市新建商品住宅銷售價格同比下降１﹒６％，降幅比上月擴大０﹒１個
百分點。
　
＊各線城市二手價格環比、同比均降＊
　
　　從環比看，１１月份，一線城市二手住宅銷售價格環比下降１﹒４％，降幅比上月擴大
０﹒６個百分點，其中北京、上海、廣州和深圳環比分別下降１﹒４％、１﹒５％、１﹒０％和
１﹒５％。二、三線城市二手住宅銷售價格環比分別下降０﹒７％和０﹒８％，降幅比上月均擴
大０﹒２個百分點。
　　從同比看，１１月份，一線城市二手住宅銷售價格同比下降２﹒９％，降幅比上月擴大
１﹒０個百分點，其中，北京、上海、廣州和深圳同比分別下降１﹒４％、３﹒３％、４﹒３％
和２﹒５％。二、三線城市二手住宅銷售價格同比分別下降３﹒６％和３﹒９％，降幅比上月均
擴大０﹒３個百分點。（ｒｙ）

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