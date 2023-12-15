《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局公布１１月７０個大中城市商品住宅銷售價格變動

情況。國家統計局城市司高級統計師沈贇解讀數據指出，１１月７０個大中城市商品住宅交易規

模有所上升，銷售價格環比總體延續降勢、同比有漲有降。



＊一線城市新建商品房價格環比降０﹒３％＊



從環比看，１１月份，一線城市新建商品住宅銷售價格環比下降０﹒３％，降幅與上月相同

，其中北京、廣州和深圳環比分別下降０﹒１％、０﹒９％和０﹒８％，上海環比上漲０﹒６％

。二線城市新建商品住宅銷售價格環比下降０﹒３％，降幅比上月擴大０﹒１個百分點。三線城

市新建商品住宅銷售價格環比下降０﹒４％，降幅比上月收窄０﹒１個百分點。

從同比看，１１月份，一線城市新建商品住宅銷售價格同比上漲０﹒３％，漲幅比上月回落

０﹒１個百分點，其中，北京和上海同比分別上漲１﹒９％和４﹒７％，廣州和深圳同比分別下

降２﹒４％和３﹒１％。二線城市新建商品住宅銷售價格同比上漲０﹒２％，漲幅比上月回落

０﹒１個百分點。三線城市新建商品住宅銷售價格同比下降１﹒６％，降幅比上月擴大０﹒１個

百分點。



＊各線城市二手價格環比、同比均降＊



從環比看，１１月份，一線城市二手住宅銷售價格環比下降１﹒４％，降幅比上月擴大

０﹒６個百分點，其中北京、上海、廣州和深圳環比分別下降１﹒４％、１﹒５％、１﹒０％和

１﹒５％。二、三線城市二手住宅銷售價格環比分別下降０﹒７％和０﹒８％，降幅比上月均擴

大０﹒２個百分點。

從同比看，１１月份，一線城市二手住宅銷售價格同比下降２﹒９％，降幅比上月擴大

１﹒０個百分點，其中，北京、上海、廣州和深圳同比分別下降１﹒４％、３﹒３％、４﹒３％

和２﹒５％。二、三線城市二手住宅銷售價格同比分別下降３﹒６％和３﹒９％，降幅比上月均

擴大０﹒３個百分點。（ｒｙ）

