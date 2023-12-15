《經濟通通訊社１５日專訊》中國將於今日盤中時段公布多項重磅經濟數據，包括上月工業

生產、消費、投資、房地產銷售和失業率表現等，不過京滬樓市政策鬆綁先行利好滬深股市，上

證綜合指數（滬綜指）高開０﹒２５％，報２９６６﹒３點，數據若有驚喜則有望挑戰三千，深

成指高開０﹒３４％，創業板指高開０﹒４８％，地產股顯著造好，其他行業板塊亦近乎全升。

自今年９月初京滬同日宣布執行「認房不認貸」政策後，兩地昨日（１４日）再度同時調整

購房政策，包括降低首付比例、降低房貸利率下限、放寬普通住宅認定標準等，但限購政策未有

鬆動。新政自今日起實行。

人民銀行今日進行１４５００億元（人民幣．下同）一年期ＭＬＦ操作，對沖今日到期的

６５００億元一年期ＭＬＦ，即通過ＭＬＦ淨投放８０００億元人民幣，為有記錄以來最大淨投

放，不過利率維持２﹒５％未見政策降息，是ＭＬＦ利率連續第４個月維持不變。總結全年人行

下調ＭＬＦ利率一共兩次，分別在６月和８月下調１０基點和１５基點，兩次共計下調２５基點

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據外電報道，中國國務院總理李強計劃率領一大批高級政府官員，出席明年１月在瑞士達沃

斯舉行的世界經濟論壇。消息指中國代表團規模異常龐大，由來自管理經濟和外交事務的各部委

高級官員組成，目的是向外界強調中國對外部世界的開放，為中國經濟緩解一些外部壓力。

金監總局召開會議傳達學習中經會精神，提出加快發展消費金融，及穩妥防範化解重點領域

金融風險，守住不發生系統性風險的底線。在防範化解房地產風險和地方債務風險方面，金監總

局會議未見新表述。（ｅｙ）

