《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局公布，內地１１月規模以上工業增加值同比增長

６﹒６％，優於市場預期的５﹒６％，比上月加快２﹒０個百分點，不過１１月社會消費品零售

總額同比增長１０﹒１％，遜預期的增１２﹒５％，至於首１１月全國固定資產投資同比增長

２﹒９％，略遜預期的增長３％；另外，１－１１月全國房地產開發投資同比下降９﹒４％，繼

續刷新年內低點，期內全國商品房銷售額亦下降５﹒２％，同樣續創年內新低。

數據未能提振市場信心，不過在跨年之前人行祭出１﹒４５萬億元（人民幣．下同）ＭＬＦ

平價續作，淨投放８０００億元破紀錄，加上京滬進一步放寬樓市監管釋放訊號，滬深股市振作

，滬綜指半日升０﹒３２％，報２９６８﹒４９點，深成指揚０﹒５５％，創業板指小升

０﹒２７％。兩市半日成交４５４２億元，和上日（１４日）同時段成交相若，不過陸股通淨流

入資金超過５３億元。

國家統計局發言人劉愛華在表示，１１月隨著各項宏觀政策發力顯效，國民經濟持續回升向

好。但也要看到，外部不穩定不確定因素依然較多，國內需求仍顯不足，經濟回升向好基礎仍需

鞏固。

上月各項數據的同比增長率看似穩健，可是考慮到去年１１月正值疫情封控措施達到最高點

引發反彈，中國逐步結果「動態清零」。經濟數據處於谷底，在低基數效應的影響下，經濟數據

出現較高的同比增長率可能無法反映經濟面臨的下行風險。



＊地產股急飆，一線城房策再鬆動＊



自今年９月初京滬同日宣布執行「認房不認貸」政策後，兩地昨日再度同時調整購房政策，

包括降低首付比例、降低房貸利率下限、放寬普通住宅認定標準等，但限購政策未有鬆動，新政

自今日起實行。

京滬再度放寬樓市管控不但利好自身，亦為全國樓市政策帶來示範作用，滬深地產股今早反

應熱烈，招商蛇口（深：００１９７９）飆４﹒５％，保利發展（滬：６０００４８）升４％，

新城控股（滬：６０１１５５）升３﹒１％，萬科Ａ（深：０００００２）升２﹒７％，金地集

團（滬：６００３８３）升２﹒２％。

連帶家品股同漲，匠心家居（深：３０１０６１）升５﹒８％，夢百合

（滬：６０３３１３）升５﹒６％，志邦家居（滬：６０３８０１）升４﹒３％，江山歐派

（滬：６０３２０８）走高４﹒２％。

國家統計局公布１１月７０個大中城市商品住宅銷售價格變動情況，外電測算該月７０城新

建商品住宅價格指數同比下跌０﹒２％，為七個月最大跌幅，環比下跌０﹒３％為連續五個月下

跌。



＊白酒股重新開車，茅台升近２％＊



外資大幅流入，白酒股下跌多日終於開車，水井坊（滬：６００７７９）升２﹒７％，舍得

酒業（滬：６００７０２）升２﹒１％，貴州茅台（滬：６００５１９）升１﹒８％，五糧液

（深：０００８５８）升１﹒６％；瀘州老窖（深：０００５６８）大股東宣布增持計劃，股價

升２﹒２％。（ｅｙ）

