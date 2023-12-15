《經濟通通訊社１５日專訊》在跨年之前人行祭出１﹒４５萬億元（人民幣．下同）ＭＬＦ

超額平價續作，對沖到期量後淨投放８０００億元破紀錄，加上京滬進一步放寬樓市監管釋放訊

號，Ａ股市場早段振作，午後卻衝高回落，資金快速流出，帶動滬綜指變綠，全日收跌

０﹒５６％，報２９４２﹒５６點，回到本周初以來新低，深成指跌０﹒３５％，創業板指跌

０﹒６５％。

回顧全周，周一、周二（１１、１２日）均見反轉行情，央企科技ＥＴＦ成交放量，帶動指

數倒升，救市訊號明顯，不過中經會對明年經濟表述樂觀，外界擔心中央不會實施大規模的經濟

刺激政策，周三（１３日）滬指急跌近１﹒２％維穩破功，此後再連跌兩日，全星期滬指下跌

０﹒９％，連續第四周下跌。

值得留意的是，陸股通截至午間收市仍有超過５０億元（人民幣．下同）的淨流入，但在午

後開市半小時後即清零，全日更錄得近４２億元的淨流出，全周淨流出近１８６億元。兩市成交

７３３２億元，按日再減少０﹒５％，續創１０月２３日以來新低。

內地１１月規模以上工業增加值同比增長６﹒６％，是自２０２２年２月以來最大升幅，並

優於市場預期的５﹒６％，不過１１月社會消費品零售總額同比增長１０﹒１％，遜預期的增

１２﹒５％，至於首１１月全國固定資產投資同比增長２﹒９％，略遜預期的增長３％；另外，

１－１１月全國房地產開發投資同比下降９﹒４％，繼續刷新年內低點，期內全國商品房銷售額

亦下降５﹒２％，同樣續創年內新低。

上月各項數據的同比增長率看似穩健，可是考慮到去年１１月正值疫情封控措施達到最高點

引發反彈，中國逐步結束「動態清零」。經濟數據處於谷底，在低基數效應的影響下，經濟數據

出現較高的同比增長率可能無法反映經濟面臨的下行風險。



＊京滬送禮物，地產股逆市撐＊



自今年９月初京滬同日宣布執行「認房不認貸」政策後，兩地昨日再度同時調整購房政策，

包括降低首付比例、降低房貸利率下限、放寬普通住宅認定標準等，但限購政策未有鬆動，新政

自今日起實行。

一線城市再度放寬樓市管控不但利好自身，亦為全國樓市政策帶來示範作用，滬深地產股今

早反應熱烈，午後升幅收窄，保利發展（滬：６０００４８）升２﹒５％，招商蛇口

（深：００１９７９）漲２﹒２％，新城控股（滬：６０１１５５）升２﹒２％，萬科Ａ

（深：０００００２）升１﹒３％。

京滬地產股升幅更強，上實發展（滬：６００７４８）、京能置業（滬：６００７９１）、

大龍地產（滬：６００１５９）漲停，新黃浦（滬：６００６３８）飆７﹒２％，華遠地產

（滬：６００７４３）升３﹒６％，光明地產（滬：６００７０８）升２﹒７％。



＊科技集體插，科創板創業板綠油油＊



今日科技生科板塊集體插水，上海科創板逾５６０隻個股中有超過４２０隻下跌，深圳創業

板約１３３０隻個股中有９２０隻下跌。

生物醫藥跌幅最強烈，歐林生物（滬：６８８３１９）瀉９﹒３％，智飛生物

（深：３００１２２）跌８﹒８％，凱因科技（滬：６８８６８７）、特寶生物

（滬：６８８２７８）跌６％，天壇生物（滬：６００１６１）跌５﹒８％。

半導體板塊同跌，聚辰股份（滬：６８８１２３）跌６﹒７％，納芯微

（滬：６８８０５２）挫５﹒４％，源杰科技（滬：６８８４９８）跌５﹒１％，敏芯股份

（滬：６８８２８６）跌５％，盛科通信（滬：６８８７０２）跌４﹒７％，晶豐明源

（滬：６８８３６８）走低４﹒４％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３３４１﹒５５ －０﹒３１

上證綜合指數 ２９４２﹒５６ －０﹒５６ ３２２０﹒８４

上證Ａ股指數 ３０８５﹒１１ －０﹒５６

深證成份指數 ９３８５﹒３３ －０﹒３５ ４１１１﹒２４

深圳創業板指數 １８４８﹒５０ －０﹒６５

上證Ｂ股指數 ２２６﹒１２ ＋０﹒２１ １﹒２７

深證Ｂ股指數 １０６４﹒００ ０﹒００ ０﹒６２

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