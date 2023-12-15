《經濟通通訊社１５日專訊》跨境電商概念股活躍，跨境通（深：００２６４０）、音飛儲

存（滬：６０３０６６）、廣博股份（深：００２１０３）、南極電商（深：００２１２７）紛

紛漲停，三態股份（深：３０１５５８）升６％，易點天下（深：３０１１７１）、賽維時代

（深：３０１３８１）等跟漲。

消息上，國家外匯局決定在上海市、江蘇省、廣東省、北京市、浙江省、海南省全域擴大實

施跨境貿易投資高水平開放政策試點。（ｒｙ）

