《經濟通通訊社１５日專訊》跨境電商概念股活躍，跨境通（深：００２６４０）、音飛儲
存（滬：６０３０６６）、廣博股份（深：００２１０３）、南極電商（深：００２１２７）紛
紛漲停，三態股份（深：３０１５５８）升６％，易點天下（深：３０１１７１）、賽維時代
（深：３０１３８１）等跟漲。
消息上，國家外匯局決定在上海市、江蘇省、廣東省、北京市、浙江省、海南省全域擴大實
施跨境貿易投資高水平開放政策試點。（ｒｙ）
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15/12/2023 15:03
《Ａ股焦點》跨境電商板塊活躍，外匯局將擴跨境貿易投資開放試點
《經濟通通訊社１５日專訊》跨境電商概念股活躍，跨境通（深：００２６４０）、音飛儲
存（滬：６０３０６６）、廣博股份（深：００２１０３）、南極電商（深：００２１２７）紛
紛漲停，三態股份（深：３０１５５８）升６％，易點天下（深：３０１１７１）、賽維時代
（深：３０１３８１）等跟漲。
消息上，國家外匯局決定在上海市、江蘇省、廣東省、北京市、浙江省、海南省全域擴大實
施跨境貿易投資高水平開放政策試點。（ｒｙ）
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