《經濟通通訊社１５日專訊》台灣大選進入大直路，距離選舉日已不足一個月，不過《路透

》日前爆料指，國民黨副主席夏立言「秘密」前往中國大陸訪問，期間更可能與國台辦官員會面

，時機敏感。大陸國台辦回應報道內容表示，夏立言是應邀率團於周三（１３日）至下周五

（２２日）前往四川、江西、廣東、福建、重慶等地，出席台商協會有關活動，不過國台辦沒有

提到夏立言會否前往北京，亦沒有提到國台辦官員會否與夏立言會面。

在外媒曝光夏立言行程後，國民黨才被動回應報道內容。國民黨表示，夏立言是應當地台商

邀請，訪問成都、南昌、中山、廈門和重慶，並將與他們一起參加活動。國民黨後續聲明指，有

關活動早在１０月就有所規劃，主要是延續過去幾次訪陸的成果和目標，透過參與活動關心台商

，為兩岸和平穩定繁榮貢獻一份心力；至於有關夏立言與國台辦高層會面的消息，國民黨稱並不

屬實，屬於錯假訊息。

民進黨發言人批評，夏立言秘密訪陸受台灣和國際輿論質疑，國民黨應立刻向國人公開說明

，為何要在選前敏感時刻作出有關行程，並公開所有行程內容。（ｅｙ）（ｚｚ）

