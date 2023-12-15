  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

15/12/2023 16:08

【台灣選戰】國民黨副主席選舉前訪大陸，國台辦稱其出席台商活動

　　《經濟通通訊社１５日專訊》台灣大選進入大直路，距離選舉日已不足一個月，不過《路透
》日前爆料指，國民黨副主席夏立言「秘密」前往中國大陸訪問，期間更可能與國台辦官員會面
，時機敏感。大陸國台辦回應報道內容表示，夏立言是應邀率團於周三（１３日）至下周五
（２２日）前往四川、江西、廣東、福建、重慶等地，出席台商協會有關活動，不過國台辦沒有
提到夏立言會否前往北京，亦沒有提到國台辦官員會否與夏立言會面。
　　在外媒曝光夏立言行程後，國民黨才被動回應報道內容。國民黨表示，夏立言是應當地台商
邀請，訪問成都、南昌、中山、廈門和重慶，並將與他們一起參加活動。國民黨後續聲明指，有
關活動早在１０月就有所規劃，主要是延續過去幾次訪陸的成果和目標，透過參與活動關心台商
，為兩岸和平穩定繁榮貢獻一份心力；至於有關夏立言與國台辦高層會面的消息，國民黨稱並不
屬實，屬於錯假訊息。
　　民進黨發言人批評，夏立言秘密訪陸受台灣和國際輿論質疑，國民黨應立刻向國人公開說明
，為何要在選前敏感時刻作出有關行程，並公開所有行程內容。（ｅｙ）（ｚｚ）

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運香港行運秘笈！原來呢幾個行業最旺！九運搬去呢幾區因乜解究？家居風水點擺設？阿法醒你旺足20年tips！

【訂閱有賞】25度生活YouTube Channel 暖暖冬日賞 etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + Kerokerokeroppi加大版毛毯

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金