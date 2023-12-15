《經濟通通訊社１５日專訊》人民銀行今日超額平價續作一年期中期借貸便利（ＭＬＦ），

雖然操作規模與上月的１﹒４５萬億元（人民幣．下同）持平，但因到期量減少，１２月單月增

量達８０００億元，規模刷紀錄新高，利率持平於２﹒５％，符合預期。１１月ＭＬＦ增量規模

為６０００億元、１０月增量２８９０億元。

分析人士認為，面對銀行負債端壓力猶存，人行年內最後一次ＭＬＦ續做再爆巨量，同時兼

具呵護年尾流動性之功效。分析人士並認為，ＭＬＦ全力投放後，進一步削弱年底前降準的可能

性，不過年底前通過ＭＬＦ維穩，同時也為明年降準預留出空間，最早的時間窗口可能在春節前

。

澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬表示，今天的ＭＬＦ操作數量顯著超出預期 表明除了跨

年和明年一季度信貸投放需要之外，銀行參與化債導致的負債端需求非常大。監管指標壓力未來

仍將主導流動性需求，在連續大額ＭＬＦ投放之後，資金成本已經被抬高。他認為，接下來降準

時機已經成熟，春節前將是重要窗口。

中航信託宏觀策略分析師劉長江則指出，ＭＬＦ連續兩個月淨投放放量應該不是偶然，可能

和「盤活存量」有關。人行不希望大量資金淤積在金融機構空轉、套利，但又要滿足市場的資金

需求，於是採用ＭＬＦ而不是降準來投放資金。（ｓｌ）





