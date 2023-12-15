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AH股新聞

15/12/2023 11:48

【人行操作】東方金誠：明年上半年ＭＬＦ利率有可能下調１次

　　《經濟通通訊社１５日專訊》人民銀行今日超額平價續作一年期中期借貸便利（ＭＬＦ），
雖然操作規模與上月的１﹒４５萬億元（人民幣．下同）持平，但因到期量減少，１２月單月增
量達８０００億元，規模刷紀錄新高，利率持平於２﹒５％，符合預期。１１月ＭＬＦ增量規模
為６０００億元、１０月增量２８９０億元。
　
＊ＭＬＦ餘額超５萬億，人行降準概率會相應增大＊
　
　　東方金誠分析師聯合發表報告指出，１２月ＭＬＦ連續第二個月大規模加量續做，主要是為
了支持國債增發，著眼於體現貨幣政策與財政政策協調配合。另外，近期市場資金面持續收緊，
銀行對ＭＬＦ需求也在增加。
　　報告指，截至本月，ＭＬＦ餘額已達７０７５０億元。歷史規律顯示，當ＭＬＦ餘額超過５
萬億元，人行降準概率會相應增大。這主要是為了優化銀行體系資金結構，增強銀行經營穩健性
。值得注意的是，此前９月最近一次降準後，當前金融機構加權平均存款準備金率約為７﹒４％
，距離市場普遍估計的５％的存款準備金率下限還有一定空間。未來是否會繼續降息，將主要取
決於宏觀經濟運行態勢，不能完全排除這種可能。報告判斷，明年上半年ＭＬＦ利率有可能下調
１次。　
　
＊南銀理財：當前存款準備金率總體較低，需預留下調空間＊
　
　　南銀理財研究部指出，從２０２１年開始，人行堅持每年兩次的降準操作。本月ＭＬＦ利率
沒有調整，可能是考慮到當前存款準備金率總體較低，需要為未來留有空間，同時表明，中美利
差下，維護匯率穩定，防止資本出現異動，依然是人行重點工作。（ｓｌ）

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