《經濟通通訊社１５日專訊》在廣州舉行的２０２３中國遊戲產業年會發布《２０２３中國

遊戲產業報告》。數據顯示，２０２３年國內遊戲市場實際銷售收入３０２９﹒６４億元（人民

幣．下同），同比增長１３﹒９５％，首次突破３０００億元關口；遊戲用戶規模６﹒６８億人

，同比增長０﹒６１％，為歷史新高。其中，國內小程序遊戲市場收入２００億元，同比增長

３００％，增長率在一眾細分市場中一騎絕塵。



＊移動遊戲市場實銷收入增１７﹒５％創新高＊



細分市場，移動遊戲市場實際銷售收入２２６８﹒６億元，同比增長１７﹒５１％，刷新記

錄；收入佔比高達７４﹒８８％，繼續佔據主導地位。客戶端遊戲市場實際銷售收入

６６２﹒８３億元，同比增長８％；收入佔比２１﹒８８％。網頁遊戲市場實際銷售收入同比下

降１０﹒０４％，整體規模４７﹒５億元，已是連續第８年下滑；收入佔比僅１﹒５７％。

《報告》還統計了電競市場數據。數據顯示，２０２３年中國電子競技遊戲市場實際銷售收

入１３２９﹒４５億元，同比增長１２﹒８５％。數據主要統計電競遊戲產品收入，暫未包含電

競直播、俱樂部運營和賽事收入。

《報告》並統計，中國自研產品海外實銷收入１６３﹒６６億美元，規模連續四年超千億人

民幣，但同比下降５﹒６５％，主要因國際局勢動蕩、市場競爭劇烈以及隱私政策變動等因素影

響，增加了出海難度和經營成本。美日仍是中國移動遊戲主要海外市場，佔比分別為

３２﹒５１％和１８﹒８７％；南韓排第三８﹒１８％；德國、英國、加拿大合計佔比

９﹒４５％。中東、拉美等海外新興市場未見顯著提升。（ｓｌ）

