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AH股新聞

15/12/2023 10:00

【聚焦數據】內地１１月工業增加值增長６﹒６％，勝預期

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家統計局公布，內地１１月規模以上工
業增加值同比增長６﹒６％，優於市場預期的５﹒６％，比上月加快２﹒０個百分點。１－１１
月份，規模以上工業增加值同比增長４﹒３％，比１－１０月份加快０﹒２個百分點。
　　１１月，分三大門類看，採礦業增加值同比增長３﹒９％，製造業增長６﹒７％，電力、熱
力、燃氣及水生產和供應業增長９﹒９％。裝備製造業增加值同比增長９﹒８％，比上月加快
３﹒６個百分點；高技術製造業增加值增長６﹒２％，加快４﹒４個百分點。
　　分經濟類型看，國有控股企業增加值同比增長７﹒３％；股份制企業增長７﹒２％，外商及
港澳台商投資企業增長４﹒４％；私營企業增長５﹒２％。
　　分產品看，太陽能電池、服務機器人、集成電路產品產量同比分別增４４﹒５％、
３３﹒３％、２７﹒９％。
　　１－１０月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額同比下降７﹒８％，降幅比１－９月份
收窄１﹒２個百分點；其中１０月份增長２﹒７％，連續３個月增長。

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