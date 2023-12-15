《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局公布，１１月規模以上工業主要能源產品生產繼續

保持同比增長，與１０月相比，原煤、原油、天然氣、電力生產增速均有所加快。

原煤生產有所加快，進口較快增長。１１月生產原煤４﹒１億噸，同比增長４﹒６％，增速

比１０月加快０﹒８個百分點，日均產量１３７９﹒９萬噸。進口煤炭４３５１萬噸，同比增長

３４﹒７％，增速比１０月加快１１﹒４個百分點。１－１１月生產原煤４２﹒４億噸，同比增

長２﹒９％。進口煤炭４﹒３億噸，同比增長６２﹒８％。



＊原油進口由增長１３﹒６％轉為降９﹒２％＊



原油生產增速加快，進口增速由增轉降。１１月生產原油１７２０萬噸，同比增長２﹒６％

，增速比１０月加快２﹒１個百分點，日均產量５７﹒３萬噸。進口原油４２４５萬噸，同比下

降９﹒２％，１０月為增長１３﹒６％。１－１１月生產原油１９１２５萬噸，同比增長

１﹒８％。進口原油５１５６５萬噸，同比增長１２﹒１％。

原油加工保持增長。１１月加工原油５９５３萬噸，同比增長０﹒２％，增速比１０月回落

８﹒９個百分點，日均加工原油１９８﹒４萬噸。１－１１月加工原油６７６２２萬噸，同比增

長１０﹒１％。

天然氣生產增速加快，進口穩定增長。１１月生產天然氣１９９億立方米，同比增長

５﹒３％，增速比１０月加快２﹒７個百分點，日均產量６﹒６億立方米。進口天然氣１０９５

萬噸，同比增長６﹒１％，增速比１０月回落１０﹒０個百分點。１－１１月生產天然氣

２０９６億立方米，同比增長６﹒０％。進口天然氣１０７４０萬噸，同比增長８﹒５％。



＊核電生產降幅擴大，風電由降１３﹒１％轉增２６﹒６％＊



電力生產增速加快。１１月發電量７３１０億千瓦時，同比增長８﹒４％，增速比１０月加

快３﹒２個百分點，日均發電２４３﹒７億千瓦時。１－１１月發電量８０７３２億千瓦時，同

比增長４﹒８％。

分品種看，１１月火電、太陽能發電增速加快，水電增速回落，風電由降轉增，核電降幅擴

大。其中，火電增長６﹒３％，增速比１０月加快２﹒３個百分點；水電增長５﹒４％，增速比

１０月回落１６﹒４個百分點；核電下降２﹒４％，降幅比１０月擴大２﹒２個百分點；風電增

長２６﹒６％，１０月為下降１３﹒１％；太陽能發電增長３５﹒４％，增速比１０月加快

２０﹒１個百分點。（ｓｌ）





