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AH股新聞

15/12/2023 10:39

【聚焦數據】內地１１月原煤原油天然氣電力生產均加快

　　《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局公布，１１月規模以上工業主要能源產品生產繼續
保持同比增長，與１０月相比，原煤、原油、天然氣、電力生產增速均有所加快。
　　原煤生產有所加快，進口較快增長。１１月生產原煤４﹒１億噸，同比增長４﹒６％，增速
比１０月加快０﹒８個百分點，日均產量１３７９﹒９萬噸。進口煤炭４３５１萬噸，同比增長
３４﹒７％，增速比１０月加快１１﹒４個百分點。１－１１月生產原煤４２﹒４億噸，同比增
長２﹒９％。進口煤炭４﹒３億噸，同比增長６２﹒８％。
　
＊原油進口由增長１３﹒６％轉為降９﹒２％＊
　
　　原油生產增速加快，進口增速由增轉降。１１月生產原油１７２０萬噸，同比增長２﹒６％
，增速比１０月加快２﹒１個百分點，日均產量５７﹒３萬噸。進口原油４２４５萬噸，同比下
降９﹒２％，１０月為增長１３﹒６％。１－１１月生產原油１９１２５萬噸，同比增長
１﹒８％。進口原油５１５６５萬噸，同比增長１２﹒１％。
　　原油加工保持增長。１１月加工原油５９５３萬噸，同比增長０﹒２％，增速比１０月回落
８﹒９個百分點，日均加工原油１９８﹒４萬噸。１－１１月加工原油６７６２２萬噸，同比增
長１０﹒１％。
　　天然氣生產增速加快，進口穩定增長。１１月生產天然氣１９９億立方米，同比增長
５﹒３％，增速比１０月加快２﹒７個百分點，日均產量６﹒６億立方米。進口天然氣１０９５
萬噸，同比增長６﹒１％，增速比１０月回落１０﹒０個百分點。１－１１月生產天然氣
２０９６億立方米，同比增長６﹒０％。進口天然氣１０７４０萬噸，同比增長８﹒５％。
　
＊核電生產降幅擴大，風電由降１３﹒１％轉增２６﹒６％＊
　
　　電力生產增速加快。１１月發電量７３１０億千瓦時，同比增長８﹒４％，增速比１０月加
快３﹒２個百分點，日均發電２４３﹒７億千瓦時。１－１１月發電量８０７３２億千瓦時，同
比增長４﹒８％。
　　分品種看，１１月火電、太陽能發電增速加快，水電增速回落，風電由降轉增，核電降幅擴
大。其中，火電增長６﹒３％，增速比１０月加快２﹒３個百分點；水電增長５﹒４％，增速比
１０月回落１６﹒４個百分點；核電下降２﹒４％，降幅比１０月擴大２﹒２個百分點；風電增
長２６﹒６％，１０月為下降１３﹒１％；太陽能發電增長３５﹒４％，增速比１０月加快
２０﹒１個百分點。（ｓｌ）
　
　

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