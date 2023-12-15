【ＦＯＣＵＳ】內地明星餐飲股哀鴻遍野之際，國家統計局周五（１５日）公布，１１月社

會消費品增速節節反彈至半年最高，其中餐飲收入更是有記錄以來單月最高。居民大快朵頤埋單

疏爽，但出手買樓持續謹慎，為此，繼京滬聯袂放寬首付限制後，央媽今早再通過ＭＬＦ（中期

借貸便利）操作淨投放刷新歷史新高。



＊５５８０億錄單月最高值＊



預期、預期、預期！中經會呼籲唱好「中國經濟光明論」話音未落，繼國統局誓言「做好統

計數據發布解讀，正確引導社會預期」後，國安部最新再反擊唱衰中國經濟論，指「其本質是妄

圖以種種虛假敘事構建『中國衰敗』的『話語陷阱』『認知陷阱』。」

中國經濟最新表現如何？國統局１１月「成績表」顯示，受益產業政策發力「預熱」，裝備

製造業、高技術製造業增加值增速大幅加快，按年分別升９﹒８％、６﹒２％，帶動整體工業增

加值增６﹒６％，為逾一年半最高；高技術製造業投資按年增１０﹒５％，大幅跑贏整體固定資

產投資的２﹒９％。

再看備受關注的社會消費品零售，按年增１０﹒１％同創半年最高，其中餐飲收入錄

５５８０億元，為有記錄以來單月最高值；鄉村零售總額直衝６０００億元（５９７５億元），

錄兩年最高值，或顯示內需新動能。



＊京滬鬆綁，央媽放水＊



若論經濟最大的「後腿」，仍是非房地產莫屬，首１１月投資及銷售額跌幅，雙雙再刷年內

新低，商品住宅待售面積單月再增４５１萬平米。樓市持續調整，直接拖累建築裝潢材料、家具

、家電等消費，更深遠的是衝擊財富效應，據測算，樓價每下跌５％，可能令家庭財富縮水１９

萬億元。

為釋放潛在購買力，繼深圳１１月降低首付比例後，北京、上海雙雙宣布降低首套、二套房

首付比例，以上海為例，非普通住宅（＞１４４平方米）二套房首付比例，從之前的７０％降至

５０％，並下調房貸利率由ＬＰＲ加１０５基點，至ＬＰＲ加３０基點。

伴隨在岸、離岸人民幣兌美元雙雙升至６個月高位，更明顯的信號來自央媽，今早開展

１﹒４５萬億一年期ＭＬＦ操作，相當於淨放水８０００億元，坊間預期現時２﹒５％的利率明

年將下調３０基點。聯想政治局會議定調明年積極的財政政策要「適度」加力，２０２４年增長

目標大概率仍將訂為５％。

