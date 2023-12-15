《經濟通通訊社１５日專訊》國家外匯管理局黨組書記、局長朱鶴新日前主持召開黨組（擴

大）會議，傳達學習中央經濟工作會議精神，研究部署貫徹落實措施。會議強調，２０２４年重

點抓好五方面工作，包括有序擴大外匯領域高水平對外開放、有效防範化解外部衝擊風險、強化

外匯領域監管全覆蓋、完善中國特色外匯儲備經營管理、堅持和加強黨對經濟金融工作的全面領

導。



＊支持上海、香港港國際金融中心建設和區域開放創新＊



在有序擴大外匯領域高水平對外開放方面，會議要求加大外匯便利化政策和服務供給，支持

貿易新業態新模式規範發展，優化跨國公司跨境資金集中運營管理，持續提升跨境貿易和投融資

便利化水平，助力加快培育外貿新動能，鞏固外貿外資基本盤。持續完善企業匯率風險管理服務

，推動銀行建立健全服務企業匯率風險管理長效機制。穩步擴大跨境貿易投資高水平開放試點，

支持上海、香港國際金融中心建設和區域開放創新。

有效防範化解外部衝擊風險方面，加強外匯市場「宏觀審慎＋微觀監管」兩位一體管理，強

化宏觀審慎逆周期調節，豐富風險應對工具箱，合理引導外匯市場預期，防範跨境資金異常流動

風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，堅決守住不發生系統性金融風險底線。

強化外匯領域監管全覆蓋方面，完善「實質真實、方式多元、盡職免責、安全高效」的跨境

交易管理機制，推動商業銀行外匯業務流程再造，嚴厲打擊地下錢莊、跨境賭博等違法違規活動

，維護外匯市場健康秩序。

此外，要完善中國特色外匯儲備經營管理，保障外匯儲備資產安全、流動和保值增值。

至於堅持和加強黨對經濟金融工作的全面領導方面，會議要求不折不扣抓落實、雷厲風行抓

落實、求真務實抓落實、敢作善為抓落實，切實把黨中央關於經濟工作的決策部署落實到位。鞏

固拓展主題教育成果，並轉化為推動高質量發展的成效。（ｓｌ）

