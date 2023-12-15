《經濟通通訊社１５日專訊》國家外匯管理局統計數據顯示，１１月銀行結匯１２４１２億

元人民幣，售匯１４１７３億元人民幣；按美元計值，１１月銀行結匯１７３５億美元，售匯

１９８１億美元。１１月銀行代客涉外收入４００６３億元人民幣，對外付款４０１５２億元人

民幣；按美元計值，１１月銀行代客涉外收入５６００億美元，對外付款５６１２億美元。

國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英表示，１１月主要渠道跨境資金流動更加穩健，

外資明顯增配境內債券。經常項目方面，貨物貿易項下跨境資金淨流入規模保持基本穩定；跨境

旅行等服務貿易支出、外商投資企業利潤匯出由７、８月份季節性峰值逐步回落，更趨平穩。資

本項目方面，證券投資項下外資總體恢複淨流入，外資配置人民幣債券意願持續提升，近幾個月

連續淨增持境內債券，１１月外資淨增持境內債券規模達３３０億美元，為歷史次高值。



＊１１月外匯市場穩中向好，逢低購匯增多＊



王春英並總結１１月外匯收支形勢，指中國外匯市場運行穩中向好，跨境資金流動基本平衡

。企業、個人等非銀行部門跨境收入和支出基本相當，跨境資金流動總體趨向均衡；人民幣升值

背景下部分企業「逢低購匯」增多，屬於理性交易模式，外匯市場預期和交易保持平穩有序。

她認為，未來中國外匯市場更有基礎和條件保持平穩運行。從內部看，中國經濟回升向好、

長期向好的基本趨勢沒有改變，經濟基本面對穩定跨境資金流動的支撐作用將增強。從外部看，

市場預計美聯儲加息進程漸近終點，未來可能逐步啟動降息，美元利率、匯率有望總體回落。總

的來看，中國經濟發展面臨的有利條件強於不利因素，外匯市場平穩運行的基礎更加堅實。

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