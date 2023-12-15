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AH股新聞

15/12/2023 17:03

【聚焦人幣】１１月人行口徑外匯佔款餘額環比增７６１﹒８億

　　《經濟通通訊社１５日專訊》人民銀行數據顯示，１１月末人行口徑外匯佔款餘額為
２１９７６３﹒９３億元人民幣，較１０月末增加７６１﹒８１億元人民幣，連續第三個月增加
。（ｓｌ）
　

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