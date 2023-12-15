《經濟通通訊社１５日專訊》東方航空（００６７０）（滬：６００１１５）公布，

２０２４年度開展套期保值業務，新增美元匯率套期保值上限不超過１５億美元，新增美元現金

流套期保值上限不超過１９億美元，新增航油套期保值總量不超過其於２０２４至２０２６年３

年平均預計航油使用量的２０％，即１３４１萬桶，全年新增開展的套期保值總金額不超過淨資

產的５０％，即１４５﹒４億元（人民幣．下同）或等值外幣。預計動用的交易保證金和權利金

上限不超過１４﹒５４億元或等值外幣。該集團指，有關交易為防範匯率和航油大幅波動風險，

以日常經營業務為基礎，以套期保值為目的。



＊擬作收購及增資＊



另外，該集團指，董事會同意以非公開協議方式，由東方航空電子商務收購中國東方航空集

團所持東方航空傳媒５５％股權，以及東方航空技術收購中國東方航空集團所持東方航空進出口

５５％股權，有關收購價格以經上級國有資產監管機構備案的資產評估價值為基礎確定。此外，

該集團參與四川航空同比例增資項目，以貨幣加非貨幣財產方式對增資１２億元。該集團指，有

關交易待相關方簽署具體協議。（ｗｈ）

