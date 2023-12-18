《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》國務院總理李強簽署國務院令，公布《非

銀行支付機構監督管理條例》，明年５月１日起實施。《條例》以國務院令的形式發布，監管制

度升級為行政法規，解決了支付產業長期以來適用法律層級較低的歷史遺留問題；進一步強化對

支付機構的全鏈條、全周期的監管，有利於防範支付行業風險。《條例》共６章６０條，明確非

銀行支付機構的定義和設立許可。

《條例》要求支付帳戶以實名開立，非銀行支付機構不得挪用、佔用、借用備付金，防範非

銀行支付行業風險。又規定機構應當保障用戶資金安全和信息安全，防範支付帳戶被用於非法集

資、電信網絡詐騙、洗錢、賭博等違法犯罪活動。



＊人行可對違規支付機構實施罰款＊



司法部及人民銀行負責人表示，中國的移動支付居世界領先水平，但一些支付機構違規經營

的現象時有發生，推出《條例》，是將監管實踐中行之有效的制度，上升為行政法規，進一步鞏

固支付機構規範健康發展法治基礎，有利於營造法治化營商環境，也有利於保障用戶合法權益，

防範化解風險。

負責人說，會堅持持牌經營，嚴格准入門檻。同時建立健全嚴重違法違規機構的常態化退出

機制，加大對嚴重違法違規行為處罰力度。人民銀行可對違規的支付機構實施罰款，責令停業整

頓，直至吊銷許可證等。

當前，支付機構年交易量超１萬億筆、金額近４００萬億元人民幣，分別佔全國電子支付業

務總量的約８成和１成，日均備付金餘額超２萬億元，服務超１０億個人和數千萬商戶。

