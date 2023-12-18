《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》內地公布《非銀行支付機構監督管理條例

》明年５月１日起施行。包括支付寶、財付通等第三方支付機構、銀聯、網聯等清算機構對此表

示，《條例》構築了非銀行支付業務監管的基礎框架和主體內容，將進一步推動非銀行支付服務

的全面、科學監管，有利於支付行業規範有序發展。



＊支付寶：有利於防範支付行業風險＊



支付寶公司相關負責人表示：「《條例》的實施，為支付機構的未來發展打下了良性競爭和

規範健康發展的基礎。通過該管理條例進一步強化了對支付機構的全鏈條、全周期的監管，有利

於防範支付行業風險。與此同時，在規範作用下，支付行業將迎來進一步規範有序發展，同時也

有利於實體產業的長遠發展。」



＊騰訊財付通：部門規章提升為行政法規，提升監管效率＊



騰訊旗下財付通表示，《條例》的出台，一方面提升了支付機構監管法律層級，從原先的部

門規章提升為行政法規，標誌著支付行業有了根本性法規，有利於強化行業監管，提升監管效率

，樹立監管權威；另一方面順應了支付服務市場的發展變化趨勢，為規範支付機構的合規經營奠

定了堅實基礎，為支付服務的高質量發展指明了道路。



＊美團支付：積極維護支付市場公平競爭秩序＊



作為美團旗下支付機構，錢袋寶表示，下一步，將認真貫徹落實《條例》，將《條例》作為

公司業務發展的根本指引和依據，一以貫之堅守小額、便民宗旨，持續提升支付服務質效，不斷

探索更安全、更快捷、更穩定及更普惠的支付服務，為助力實體經濟發展、服務百姓民生貢獻力

量。同時，堅守合規經營底線，積極維護支付市場公平競爭秩序，與行業各方一道，為支付行業

高質量發展、更好滿足實體經濟需要貢獻力量。



＊抖音支付：保障支付交易數據和資金安全＊



武漢合眾易寶科技有限公司（抖音支付）表示，將專注主業、加強產品創新，更好滿足抖音

集團用戶和商戶的支付結算需求。將強化依法合規、審慎經營意識和能力，遵守機構管理、備付

金管理、業務管理、風險監測防範等監管要求，保障支付交易數據和資金安全，切實維護金融消

費者合法權益。將承擔起打詐反賭風險防控主體責任，嚴防支付平台被用來從事違法犯罪活動。

將秉持合作共贏、包容開放的原則，與銀行業金融機構、清算機構以及其他非銀行支付機構加強

合作，促進互利共贏和行業良性競爭。



＊ＰａｙＰａｌ：更加堅定長期服務中國市場的信心＊



作為ＰａｙＰａｌ在華的全資子公司，貝寶支付（北京）有限公司表示，《條例》的頒布更

加堅定了長期服務中國市場的信心，發揮ＰａｙＰａｌ覆蓋全球的支付網絡，與產業各方一道，

在人民銀行的監督和指導下，服務廣大中小企業出海，提升跨境資金融通效率，為跨境貿易高質

量發展作出應有的貢獻。



＊銀聯：明確非銀機構不得開展清算業務＊



中國銀聯表示，《條例》厘清了非銀行支付機構的業務邊界，明確非銀行支付機構不得直接

或者變相開展清算業務，發起的跨機構支付業務，應通過相應合法資質的清算機構處理，並應向

清算機構真實、準確、完整報送交易信息，保證電子支付指令在全流程中的完整性、一致性、可

追蹤稽核和不可篡改。有助於推動支付業務回歸以清算機構為中心的四方模式，確保交易資金和

信息安全、透明，促進產業各方公平參與市場競爭，推動支付服務市場持續健康發展。

網聯：全面貫徹落實《條例》各項要求，嚴格開展成員機構管理

網聯清算公司表示，《條例》為規範支付市場秩序、構建行業健康生態「立柱架梁」，對非

銀行支付機構開展了全鏈條、全周期管理，明確了完整的支付業務監管框架，有助於進一步完善

廣泛覆蓋、安全高效的支付清算體系，同時也為網聯清算公司全面做好支付清算工作提供了有力

制度基礎和重要遵循。

