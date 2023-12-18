《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》人民銀行上海市分行對轄內４家第三方支

付公司及相關負責人開出罰單，合計罰沒金額達２１５０萬元（人民幣．下同），銀生寶、盛付

通、通聯支付、安付寶４家支付機構被罰，其中上海銀生寶電子支付服務有限公司被罰沒

１７５６﹒１萬元。

銀生寶因違反商戶管理規定、違反清算管理規定，被警告、沒收違法所得３０１﹒９萬元並

處以罰款１４５４﹒２萬元，合計罰沒超１７５６萬元。同時，時任銀生寶副總裁黃某賀對「違

反清算管理規定」負有責任，被警告並處罰款１７﹒２５萬元。從金額來看，銀生寶也是本次被

罰最重的支付機構。

公開資料顯示，銀生寶成立於２００６年５月，２０１１年１２月獲得《支付業務許可證》

，業務類型為互聯網支付、移動電話支付。銀生寶２０２１年１２月在進行支付牌照第二次續展

時，因存在《中國人民銀行行政許可實施辦法》第二十四條規定的情形，被人民銀行中止了續展

申請審查，目前結果仍然未知。除了面臨大額罰單外，銀生寶涉及多條被執行信息。根據中國執

行信息公開網披露的信息，僅在今年下半年，銀生寶就已被執行了１２次。



＊盛付通被處罰１００萬元，通聯支付被處罰２００萬元，安付寶被處罰３９０萬元＊



與銀生寶同期被罰的是盛付通，該支付機構因違反清算管理規定，被警告並處罰款１００萬

元，時任盛付通副總裁何某則被警告並處罰款６﹒５萬元。

另外兩期罰單信息顯示，通聯支付因違反清算管理規定被警告，並處罰款２００萬元。時任

通聯支付首席顧問、執行總裁熊某森需對違法行為負責，被警告並處罰款１０萬元。

安付寶因違反帳戶管理規定、違反清算管理規定、未按規定履行客戶身份識別義務、未按規

定報送大額交易報告和可疑交易報告、與身份不明的客戶進行交易等５項違法行為，被警告，沒

收違法所得４﹒１６萬元並處罰款３９０萬元。時任安付寶總經理余某冬需對其中多項違法行為

負責，被警告並處罰款１６萬元。

