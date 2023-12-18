《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》中央經濟工作會議１２月１１日至１２日

在北京舉行。中央財辦有關負責人會後接受媒體採訪時表示，今年中國經濟運行呈現「一高一低

兩平」的特點，即增速較高、就業平穩、物價較低、國際收支基本平衡，主要預期目標有望圓滿

實現。有機構和專家學者預測，全年經濟增長５﹒２％左右，國內生產總值超過１２６萬億元人

民幣。城鎮調查失業率平均值降到５﹒２％左右、比去年低０﹒４個百分點，居民消費價格指數

上漲約０﹒３％。出口佔國際市場份額有望維持在１４％左右的水平。

中財辦認為，明年中國經濟面臨的機遇大於挑戰，有利條件強於不利因素。世界經濟增長動

能不足，據國際機構預測，明年世界經濟和貿易整體上不如疫情之前。從國內看，經濟大循環存

在堵點。主要是：有效需求不足，居民消費和企業投資意願不夠強；部分新興行業存在重複布局

和內捲式競爭，一些行業產能過剩；社會預期偏弱，企業存在不願投、不敢投現象；風險隱患仍

然較多，化解多年積累的房地產、地方債務、金融風險需要一個過程。



＊要優化地方政府專項債券投向和額度分配＊



對於明年財政政策、貨幣政策等宏觀調控政策考慮，中財辦表示，積極的財政政策要適度加

力、提質增效。要用好財政政策空間，提高資金效益和政策效果。優化財政支出結構，強化國家

重大戰略任務財力保障，嚴控一般性支出，真正把資金用在刀刃上。要優化地方政府專項債券投

向和額度分配，合理擴大用作資本金範圍。落實好結構性減稅降費政策。

穩健的貨幣政策要靈活適度、精準有效。保持流動性合理充裕，社會融資規模、貨幣供應量

同經濟增長和價格水平預期目標相匹配。這個表述有兩方面新意，一是把社會融資規模指標排在

貨幣供應量前面，因為這一指標與經濟增長的關係更緊密；二是把以往的「名義經濟增速」改為

「經濟增長和價格水平預期目標」，這樣可以更好統籌經濟增長和價格水平的目標要求，並強調

價格水平是貨幣政策的重要調控目標。促進社會綜合融資成本穩中有降。要保持人民幣匯率在合

理均衡水平上的基本穩定。



＊全面取消製造業外資准入限制，擴大電信、醫療等服務業開放＊



對於今年以來中國吸引外資規模有所下降而出現「外資撤離中國」言論，中財辦表示，受全

球跨國直接投資持續低迷、去年同期基數較高等因素影響，今年前１０個月中國吸引外資規模同

比下降９﹒４％，但金額仍處於歷史高水平，特別是服務業、高技術製造業外商直接投資加快，

新設外資企業數量增長３２﹒１％，高技術製造業實際使用外資增長９﹒５％，加拿大、英國、

法國、瑞士、荷蘭等發達國家對華投資大幅增長。

中財辦指出，中國要更大力度吸引和利用外資。一是穩步推進制度型開放，結合高水平經貿

協議談判，主動對標國際高標準經貿規則，深化國內相關領域改革。全面取消製造業外資准入限

制，擴大電信、醫療等服務業開放，努力破除影響外資准入的隱性壁壘，保障內外資依法平等進

入負面清單之外的領域。二是積極回應外資企業訴求，認真解決數據跨境流動、平等參與政府採

購等問題，落實好外資企業國民待遇，促進公平競爭，持續建設市場化、法治化、國際化一流營

商環境。三是進一步便利中外人員往來，在近期宣布的單方面免簽政策、互免簽證安排、加快恢

復國際航班等基礎上，切實打通堵點，提升外籍人員來華經商、學習、旅遊的便利化水平。

