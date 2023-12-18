《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》中央經濟工作會議１２月１１日至１２日

在北京舉行。對於促進房地產市場平穩健康發展，中央財辦有關負責人會後接受媒體採訪時表示

，需要著重把握好三方面內容：一是積極穩妥化解房地產風險。今年以來，各有關方面認真貫徹

黨中央決策部署，適時調整優化房地產調控政策，陸續出台了首套房「認房不認貸」「降低首付

比例和利率」「支持金融機構滿足房企合理融資需求」等一系列政策措施，取得了積極效果。根

據中國人民銀行最新數據，僅１１月份以來，工、農、中、建、交等五大銀行向非國有房企投放

開發貸款３００多億元（人民幣．下同），其中近兩周投放了１４０多億元。

下一步，要持續關注房地產市場走勢，一視同仁滿足不同所有制房地產企業的合理融資需求

，對正常經營的房地產企業做到不抽貸、不斷貸、不惜貸，更好支持剛性和改善性住房需求。要

切實加強預售資金監管，確保在建項目順利完成。經過各方共同努力，防風險、穩市場的政策目

標是完全可以實現的。



＊抓緊推進保障性住房建設等「三大工程」＊



二是抓緊推進保障性住房建設、「平急兩用」公共基礎設施建設、城中村改造等「三大工程

」。目前，有關工作已經啟動。下一步，要抓緊完善各項配套支持政策，盡早推動一批項目落地

實施，形成實物工作量，見到實實在在的經濟和社會效益。

三是加快構建房地產發展新模式。這次會議就加快構建房地產發展新模式提出了明確要求。

這是破解房地產發展難題、促進房地產市場平穩健康發展的治本之策。要在推進「三大工程」建

設中，加大保障性住房建設和供給，加快構建以政府為主提供基本保障、以市場為主滿足多層次

需求的住房供應體系，滿足工薪收入群體剛性住房需求，滿足城鄉居民多樣化改善性住房需求。

同時，要針對房地產高質量發展面臨的突出矛盾和問題，完善相關基礎性制度，為構建房地產發

展新模式奠定良好的體制基礎。

中財辦表示，當前，中國房地產市場正處於轉型期，雖然遇到了一些困難，但持續發展仍然

有廣闊的前景和堅實的支撐。隨著黨中央重大決策部署持續落實，各項工作有力有序有效推進實

施，相信一定能夠有效化解風險，構建房地產發展新模式，推動房地產市場平穩健康發展。

