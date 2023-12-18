《經濟通通訊社１８日專訊》為落實中證監修訂發布的《上市公司股份回購規則》，上交所

和深交所上周五（１５日）分別發布新修訂的股份回購配套規則，對股份回購制度進行優化完善

。

深交所的回購配套規則提出了放寬回購條件，提升上市公司回購股份的靈活度和便利性。放

寬「護盤式回購」條件，將觸發條件之一－－連續２０個交易日內公司股票收市價格跌幅累計達

到３０％修改為２０％。增設一項「護盤式回購」的條件，將股票收盤價格低於最近一年最高收

盤價格５０％作為觸發條件之一，增加回購便利。同時，將股票上市滿一年才能實施回購的條件

調整為「上市已滿六個月」，並刪除年度報告、半年度報告、季度報告、業績預告、業績快報公

告等的窗口期限制。

上交所也同樣著力提高股份回購便利度。放寬並增設一項為維護公司價值及股東權益所必需

而回購股份的條件，取消禁止回購窗口期的規定，適度放寬上市公司回購基本條件，優化回購交

易申報的禁止性規定，取消每日回購股份的數量限制，降低回購門檻。另一方面，進一步健全回

購約束機制。鼓勵上市公司形成實施回購的機制性安排，明確觸及為維護公司價值及股東權益所

必需回購情形時董事會應當充分聽取股東關於實施回購的意見和訴求。（ｌｃ）

