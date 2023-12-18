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18/12/2023 17:32

中海油（００８８３）：李勇因到齡退休辭任公司非執董及副董事長

　　《經濟通通訊社１８日專訊》中國海洋石油（００８８３）（滬：６００９３８）公布，李
勇因到齡退休辭任公司非執行董事及副董事長，自今日起生效。因此，彼於同日起亦將不再担任
公司薪酬委員會及戰略與可持續發展委員會成員。（ｂｎ）

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