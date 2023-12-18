《經濟通通訊社１８日專訊》中國海洋石油（００８８３）（滬：６００９３８）公布，李

勇因到齡退休辭任公司非執行董事及副董事長，自今日起生效。因此，彼於同日起亦將不再担任

公司薪酬委員會及戰略與可持續發展委員會成員。（ｂｎ）

