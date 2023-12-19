《環富通基金頻道１９日專訊》惠理投資董事兼多元資產投資主管鍾慧欣分享了她對不同資

產類別的最新看法。她預計中國經濟將在明年第二季開始復甦，市場形勢最終將從最悲觀的投資

情緒及部署中改變。此外，由於美國國債收益率下降及美元走弱，亞洲的環境變得更加有利。



＊市場形勢最終會從悲觀情緒中改變＊



由於通脹數據下降及部分聯儲局成員的鴿派言論令減息預期升溫，市場轉為非常看好後市，

１０年期美國國債收益率在數周內由５％大幅下降至約４﹒２％。目前的市場定價預計２０２４

年將減息１﹒２７５％。儘管這種預期過於樂觀，但其推動美國股票及債券上升。升勢最初由短

倉平倉活動帶動，現在已擴展至散戶參與，並應有進一步空間在假日旺季期間延續。

中國方面，儘管經濟數據仍然疲弱，但政府釋出明確的政策支持訊號。由於第三季盈利欠佳

及盈利指引下調，多間企業遭市場嚴厲拋售。然而，市場形勢最終將從悲觀的投資情緒及部署中

改變。鑑於比較基礎更為利好，惠理投資的經濟模型顯示中國經濟將在明年第二季開始復甦。



＊對港股續抱審慎態度，Ａ股市場情緒仍低迷＊



由於消費持續低迷，香港經濟仍然疲弱。面對流動性緊張及資金持續流出的環境，對香港市

場繼續抱持審慎態度，但美國國債收益率下降有助緩解部分壓力。

中國主權基金旗下單位中央匯金繼續在市場買入ＥＴＦ。然而，由於經濟復甦並不平均，加

上外資參與度較低，市場情緒仍然低迷。房地產銷售持續收縮，需求仍然低迷。美元走弱帶動人

民幣走強，而寬鬆的實際金融環境為市場提供一定支持。然而，由於盈利預測持續下調，市場情

緒仍然疲弱。外國投資者幾乎完全撤走今年較早時流入Ａ股市場的資金，低配程度達到極端水平

。投資者正觀望中央工作會議發出的訊號。



＊美債息下降美元走弱，有利亞洲及新興市場股票＊



由於投資者目前預計將迎來「金髮女孩」的最佳環境，並預計明年將在通脹回落及軟著陸的

情況下大幅減息，美國市場將維持上行趨勢。此外，美國國債收益率下降及美元走弱使亞洲股市

的環境變得有利。其中，台灣及韓國的科技行業繼續因美國科技市場的動力及美國國債收益率下

降而受惠。韓國出口於１１月份按年增加７﹒８％，反映出口有觸底跡象，尤其是在電子硬件行

業。由於宏觀環境及國內消費強勁，印度亦借助這股動力上升。

美國國債收益率下降及美元疲弱亦利好新興市場（亞洲除外）。巴西等國家的信貸違約掉期

下跌帶動市場上升。儘管油價因減產協議的幅度遜預期而出現調整，但收益率的利好變動以及對

已發展市場軟著陸的預期主導著市場走勢。

日圓因美元走低而微升，商品交易顧問的美元兌日圓持倉及短期日本國債持倉有所減少。年

底前的獲利回吐可能帶來短期不利因素。此外，在第二季強勁增長後，日本經濟在第三季出現收

縮。雖然外國投資者在２０２３年領升，但考慮到新的日本個人儲蓄（ＮＩＳＡ）計劃將在

２０２４年１月生效，國內散戶的參與度有望在２０２４年提升。



＊亞洲投資級別債券續吸引資金，新興市場債券續上行＊



由於平均收益率達６％以上的吸引水平，亞洲投資級別債券繼續吸引資金流入。由於新債供

應仍然緊張，信貸息差持續收窄。美國國債收益率靠穩利好存續期持倉。美元下跌亦為正面情緒

帶來支持。亞洲高收益債券的活動更趨活躍，尤其是在東南亞市場。由於經濟復甦符合預期，澳

門及中國與旅遊相關的工業債券繼續錄得較佳表現。

美國國債收益率下降及美元疲弱，帶動新興市場債券延續上行趨勢。儘管息差已經偏窄，但

由於需求仍然非常強勁，息差繼續進一步收窄。由於收益率吸引及基本因素穩健，新興市場金融

債券的動力增強。



＊金價波幅加劇或引發大幅調整，收益成重要回報來源＊



由於市場強烈憧憬明年減息，金價已突破歷史高位。儘管考慮到利率仍然高企，金價的升勢

相對過高，但對中東推動去美元化的憂慮亦加強金價的上升動力。雖然黃金仍是對沖地緣政治風

險的理想工具，但隨著波幅加劇，近期金價急升亦可能引發更大幅度的調整。

與傳統單一資產或平衡資產組合比較，多元資產策略的波動性較低。然而，股票、債券及商

品等風險資產之間的相關性近期顯著上升。在充滿不確定性及低收益率的環境下，收益成為投資

者重要的回報來源。（ｗａ）

