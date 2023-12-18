《經濟通通訊１８日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



強國建設、民族復興的必由之路

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黨的十八大以來，以國家主席習近平為核心的黨中央以偉大的歷史主動精神、巨大的政治勇氣、

強烈的責任擔當，在新的歷史起點上把新時代改革開放推向新境界，為全面建設社會主義現代化

國家、全面推進中華民族偉大復興注入不竭動力。



２０２３中國經濟印象：展韌性、顯活力、蓄動能

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２０２３年中國經濟備感艱辛與不易：頂住外部壓力、克服內部困難，全面深化改革開放，加大

宏觀調控力度，著力擴大內需、優化結構、提振信心、防範化解風險，經濟運行逐步向常態化運

行軌道回歸，展現出巨大韌性和潛力。



年末國企整合重組好戲連台

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寶鋼股份擬收購山鋼日照部分股權，中國電科與華錄集團實施重組，地方國資重組新動作不斷…

…時至年末，國企併購重組浪潮湧動。業內人士認為，將於近期召開的中央企業負責人會議和地

方國資委負責人會議將對２０２４年國企改革作進一步部署，國資重組整合有望提速。





《上海證券報》



強國建設、民族復興的必由之路

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黨的十八大以來，以國家主席習近平為核心的黨中央以偉大的歷史主動精神、巨大的政治勇氣、

強烈的責任擔當，在新的歷史起點上把新時代改革開放推向新境界，為全面建設社會主義現代化

國家、全面推進中華民族偉大復興注入不竭動力。



中國經濟斬浪前行，不改向好底色

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強信心、穩增長、促發展，這一年，中國經濟始終錨定高質量發展這個首要任務，化壓力為動力

，變優勢為勝勢，斬浪前行。



非銀支付監管制度升級為行政法規

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中央金融工作會議後首個金融領域行政法規發布。《非銀行支付機構監督管理條例》１７日正式

公布，自明年５月１日起施行。支付寶、微信、抖音、美團及ＰａｙＰａｌ等，相繼發聲支持《

條例》，指可為支付機構規範健康發展打下基礎，有利防範支付行業風險。





《證券時報》



激發資本市場數智新動能，實現高質量發展

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１２月１５日至１６日，深交所與港交所、廣期所聯合舉辦主題為「科技引領．數智賦能」的

２０２３年大灣區交易所科技大會。本次大會聚焦行業數字化轉型和科技創新前沿趨勢，深化粵

港澳大灣區協同創新，激發行業科技創新發展動力，助力資本市場高質量發展。



「美麗產業」煥新顏，廣州白雲扮靚國貨美妝

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海關總署數據顯示，今年前三季度中國化妝品及護膚品出口額同比增長４７﹒２７％，成績十分

亮眼。中國美妝看廣州，廣州美妝看白雲。廣州市白雲區是中國化妝品產業主要聚集地之一，全

區化妝品生產企業約佔全國的四分之一。



非銀行支付機構監督管理條例公布

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《非銀行支付機構監督管理條例》１７日公布，自明年５月１日起施行。《條例》明確，非銀行

支付機構，是指在中國境內依法設立，除銀行業金融機構外，取得支付業務許可，從事根據收款

人或者付款人提交的電子支付指令轉移貨幣資金等支付業務的有限責任公司或者股份有限公司。

（ｌｃ）

