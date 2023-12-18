《鍾之日記》１２月１８日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



利淡消息佔上風，港股Ａ場齊齊走低。香江魚缸低開１２２點，一度曾僅跌７８點，見

１６７１３點全日高，午後Ａ場跌幅擴，恒指再跌，見收市跌１６２點或０﹒９７％，報

１６６２９。大市全日成交９４３﹒１７億元。海運業爆紅海危機，航運股逆市強，東方海外國

際（００３１６）升４﹒２％，創近三個月高，為表現最好恒指成份股。

國務院公布《非銀行支付機構監督管理條例》，明年５月１日起實施。《條例》以國務院令

的形式發布，監管制度升級為行政法規，解決了支付產業長期以來適用法律層級較低的歷史遺留

問題；包括支付寶、財付通等第三方支付機構對此表示支持。騰訊 （００７００）、阿里

（０９９８８）分別跌０﹒９％及升０﹒６％。

滬深股市跌不休，今早低開，盤中地產股震盪上揚，航運股集體漲，帶領滬綜指一度止跌回

升，不過，半導體、人工智能等板塊跌幅擴大，午後更愈跌愈深，滬綜指最終收報２９３０﹒８

點，跌０﹒４％四連跌，創２０２２年１０月３１日以來新低；深市跌幅更大，深成指收跌１％

，報９２７９點，再創逾四年新低。創板股王寧德時代（深：３００７５０）收挫５％，拖累創

業板指跳水跌超１﹒５％，刷新年內新低。兩市成交金額跌破７０００億人民幣，成交額

６９２６億人民幣，較上個交易日再縮５﹒５％。



＊創始人突離世，商湯挫逾一成＊



中國領先的人工智能（ＡＩ）企業商湯（０００２０）周日公布，創辦人、控股股東及執行

董事湯曉鷗於１２月１５日晚上因病救治無效離世，終年僅５５歲。集團指，湯曉鷗把全部精力

奉獻於計算機科學研究，為人工智能事業做出卓越的貢獻。董事及全體員工承諾將繼續他未完成

的事業，湯曉鷗定下的公司使命「堅持原創，讓人工智能引領人類進步」將激勵所有商湯人。

消息震驚業界，雖然商湯指湯曉鷗及其餘幾位管理層的股份自願禁售承諾不變，維持至明年

底，並指不預期湯氏離世對業務營運造成重大不利影響，但商湯股價插水，最多跌逾１８％，創

上市新低，收市跌幅逾１１％。

雖然上市後負面消息纏身，拖累股價，但商湯是亞洲收入排名最高的ＡＩ公司，其戰略合作

夥伴包括華為、小米（０１８１０）等。

今日芯片、ＡＩ概念見調整，中芯（００９８１）跌約１﹒２％，ＡＳＭＰＴ

（００５２２）挫近４％，小米（０１８１０）微跌０﹒５％，芯智控股（０６９０８）跌

３﹒６％。



＊急救東方甄選，董宇輝獲重用＊



一篇「小作文」引發高層地震的東方甄選 （０１７９７）今日強力反彈，狂升２１﹒９％

，報３２元，市值突破３００億元。１８日凌晨，東方甄選微博帳號發布的直播預告海報顯示，

董宇輝的身份已成為「東方甄選高級合夥人」，而在１７日，東方甄選發布公告稱，董事會已於

１６日議決解除孫東旭的行政總裁一職，並罷免其公司執行董事職務、稱其對品牌及聲譽管理不

善。

東方甄選近日因主播董宇輝「小作文」到底由誰撰寫引發風波，事件發酵至公司粉絲人數在

６日內減逾２００萬。董事長俞敏洪要出面平風波，董宇輝在成為「東方甄選高級合夥人」後，

再獲任命為新東方教育科技集團董事長文化助理，兼任新東方文旅集團副總裁。俞敏洪更就此發

文「祝賀宇輝，風雨同行！」

小插曲，今日在東方甄選大漲的同時，有網友發現，抖音平台出現名為「西方甄選」的短視

頻帳號，已被封號。該帳號不僅名稱與東方甄選類似，出鏡的一名男主播也與董宇輝有幾分相似

。對於「西方甄選」，抖音相關負責人表示，帳號涉及仿冒假冒，不當蹭熱，平台已將帳號封禁

，收回直播權限，抹除不當獲取粉絲，取消其營利權限。





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