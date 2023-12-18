《經濟通通訊社１８日專訊》京滬寬鬆樓市新政落地首個周末，樓市復甦。上海市房地產交

易中心網站數據顯示，在上海放鬆房貸政策並調整普通住房標準的新政實施首日（１５日），二

手房成交套數６６２套，較１１月的日均成交４７０套高出約４０％。諸葛數據研究中心信息顯

示近一周上海新建商品房日均成交５４０套，１２月１５日單日成交高於近一周平均水平

３６﹒３％。

另外，《澎湃新聞》報道，從新政落地後首個周末的樓盤表現看，各項目也表現不一。萬科

朗拾花語營銷負責人介紹，該樓盤到訪量一直較高，此前工作日約８０－１００組，周末單天在

兩三百組左右，新政出台後，整體的來訪量差不多提升約５０％。

中指研究院報告顯示，上周（１２月１０日－１２月１６日）樓市整體環比上升８﹒８３％

，同比下降１１﹒９９％。全線城市整體環比均上升，一線城市漲幅最大。庫存整體環比略漲。

此外，土地整體供求環比走低，宅地成交量增近八成，整體均價較上周上揚，宅地均價增幅近半

。出讓金總額增加，上海收金近２２２億元人民幣蟬聯榜首。二線城市交易活躍，重慶近１０億

人民幣新推６宗宅地。房企融資類型以超短期融資券為主，房企拿地城市集中杭州、南京、長沙

、溫州、金華等城市。

房地產板塊震盪回升，金科股份（深：０００６５６）飆６﹒５％，大龍地產

（滬：６００１５９）漲６％，保利發展（滬：６０００４８）升３﹒３％，京基智農

（深：００００４８）升２﹒３％，招商蛇口（深：００１９７９）升２％，金地集團

（滬：６００３８３）升１﹒１％，萬科Ａ（深：０００００２）升０﹒９％，濱江集團

（深：００２２４４）、新城控股（滬：６０１１５５）、華夏幸福（滬：６００３４０）、華

僑城Ａ（深：００００６９）等跟漲。（ｓｌ）

