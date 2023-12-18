《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１８日上海專電》上海市發改委等五部門上周五（１５日）

晚發布《上海市鼓勵購買和使用新能源汽車實施辦法》，提出從２０２４年１月１日至１２月

３１日，上海市將繼續對個人用戶和單位用戶購買新能源汽車給予免費專用牌照額度支持。

不過，《實施辦法》提高個人用戶的免費牌照申請門檻。當申請人是持有《上海市居住證》

的來滬人員，累計繳納社會保險或者個人所得稅期限由２４個月或１２個月統一變更為連續繳納

３６個月。此外，《實施辦法》還要求，所有申請人的個人名下「既無新能源車，也無燃油車」

。

上海市政府官方解讀稱，基於促進節能減排和緩解交通擁堵考慮，上海市對於名下沒有在上

海市註冊登記汽車的個人用戶，通過發放免費牌照額度繼續支持購買和使用新能源汽車；對於名

下已擁有在該市註冊燃油汽車的個人用戶，政府鼓勵個人將燃油車置換為新能源汽車。

《實施辦法》還提高了單位用戶申領免費牌照的要求。在上一輪政策要求「信用狀況良好」

基礎上，《實施辦法》增加了「在本市繳納的職工社會保險人數超過５人，或者單位自申請之日

前１年在本市連續繳納稅收」的要求。

上海市對使用新能源專用牌照額度的新能源汽車實行一車一牌制度，新能源汽車報廢後，專

用牌照額度自動作廢，即所謂的「車牌跟車不跟人」。這樣的做法可以避免牌照囤積。上海燃油

車牌照仍然需要拍賣取得，目前平均成交價超過９萬元人民幣。

