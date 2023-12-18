《經濟通通訊社１８日專訊》據英國《金融時報》周日（１７日）報道，基於對網絡安全的

擔憂，英國國家電網（Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｇｒｉｄ）已開始從輸電網絡中移除中國國電南瑞科

技（Ｎａｒｉ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）（滬：６００４０６）旗下一家子公司供應的組件。

報道引述英國政府一名官員稱，英國國家電網向英國政府通訊總部（ＧＣＨＱ）下屬的國家

網絡安全中心徵求意見後，於今年４月作出這個決定。

報道又指，英國國家電網以「合同機密」為由，拒絕置評。英國國家電網在一份聲明中表示

，「我們非常重視基礎設施的安全，並採取有效的控制措施來保護我們的員工和關鍵資產，以確

保我們能夠繼續可靠、安全地傳輸電力。」



＊涉國電南瑞子公司穩壓系統＊



報道稱，國電南瑞子公司ＮＲ Ｅｌｅｃｔｒｉｃ ＵＫ的一名員工表示，該公司已無法進

入安裝這些組件的地點，而英國國家電網也沒有透露終止合同的原因。

另一位未透露姓名人士稱，有關決定是基於ＮＲ Ｅｌｅｃｔｒｉｃ ＵＫ供應的組件做出

的，這些組件幫助控制和平衡電網，最大限度地降低停電風險。

目前尚不清楚這些組件是否仍留在英國輸電網絡中。（ｒｙ）

