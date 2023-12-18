《經濟通通訊社１８日專訊》央視《面對面》１７日晚節目中，小米集團（０１８１０）創

始人、董事長雷軍接受專訪，談到了向武漢大學捐樓的原因、創業歷程，以及小米在汽車領域做

出的努力。

雷軍表示，他覺得小米做汽車有很多天然的優勢，因為今天智能電動汽車的本質就是汽車工

業跟消費電子工業的整合，所以進入汽車行業對小米來說有挑戰，不過「總體來說難度可控」。

雷軍還透露稱，三年前還覺得造車是挺難的一件事，經過用戶調研之後定下守正出奇的原則：充

分尊重汽車行業的規律，使用行業成熟技術確保把第一輛車做好，再在這個大前提下創新。



＊雷軍：十倍投入，志在必得造車＊



雷軍表示，小米第二條策略是「十倍投入」，「比如一般車企造一輛車，大概投三四百人，

１０－２０億（人民幣．下同）的研發經費」，小米第一輛車投了３４００名工程師，整個研發

投入超過了１００億元。有這樣的把握以後，就抱著志在必得的方式來做了。

當談及對首款汽車的預期時，雷軍表示「肯定有預期」，但汽車的確很複雜，特別擔心一上

來不火，大家都不買。但「更擔心的是，如果大家都來買，一等又要等一兩年，那肯定會被罵慘

了。」（ｒｙ）

