《經濟通通訊社１８日專訊》內媒轉載美國政府在《聯邦公報》上發布的信息，據一份由美

國商務部工業與安全局擬於１２月１９日發布的文件顯示，工業與安全局修訂美國《出口管理條

例》，將４家中國公司移出「未經核實清單」（Ｕｎｖｅｒｉｆｉｅｄ Ｌｉｓｔ），包括承德

奧斯力特電子科技有限公司、中國第二重型機械集團公司、寧波大艾激光科技有限公司以及新疆

東方希望新能源有限公司，這一修訂自１２月１５日起生效。

所謂「未經核實清單」，即美國政府無法核實出口往該等公司之產品的最終用戶和最終用途

的合法性和可靠性，也無法確認名單上實體在使用美國產品時是否「善意」。一旦被列入該清單

，相關實體必須在６０天之內證明產品的最終用途，否則將被列入限制度最高的「實體清單」。

此前，美國商務部曾在８月份宣布將２７家中國實體移出出口管制「未經核實清單」。中國

商務部當時表示，通過中美雙方前一階段共同努力，２７家中國實體最終從「未經核實清單」中

移出，這有利於中美兩國企業開展正常貿易，符合雙方共同利益，表明只要本著坦誠合作、互利

共贏的原則，完全可以找到對雙方企業都有益的解決辦法。（ｒｙ）

