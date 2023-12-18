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AH股新聞

18/12/2023 09:59

《中國要聞》「數據要素ｘ」徵意見，冀２０２６年底交易規模倍增

　　《經濟通通訊社１８日專訊》國家數據局１５日發布《「數據要素ｘ」三年行動計劃
（２０２４－２０２６年）（徵求意見稿）》，１２月１６日至１２月２２日向社會公開徵求意
見。
　
＊目標數據產業年均增速超過２０％＊
　
　　意見提出，「數據要素ｘ」目標到２０２６年底，數據產業年均增速超過２０％，數據交易
規模增長１倍，場內交易規模大幅提升。打造３００個以上示範性強、顯示度高、帶動性廣的典
型應用場景。湧現出一批成效明顯的數據要素應用示範地區，培育一批創新能力強、市場影響力
大的數據商和第三方專業服務機構。
　　從總體目標可見，數據局下一步的關注重點有三：數據的供給、流通和應用。另外，意見列
出了１２個數據要素的應用方向，分別是智能制造、智慧農業、商貿流通、交通運輸、金融服務
、科技創新、文化旅遊、醫療健康、應急管理、氣象服務、智慧城市、綠色低碳。
　　華福證券稱，數據要素運營或開啟千億藍海，預計隨著頂層政策的進一步完善，公共數據運
營有望盡快完成從０到１的跨越。東莞證券也表示，展望後續，公共數據的市場化流通或將率先
落地，卡位公共數據運營的公司以及醫療、財稅、金融等相關垂類領域的數據服務提供商有望受
益。（ｒｙ）

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