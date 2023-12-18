《經濟通通訊社１８日專訊》國家數據局１５日發布《「數據要素ｘ」三年行動計劃

（２０２４－２０２６年）（徵求意見稿）》，１２月１６日至１２月２２日向社會公開徵求意

見。



＊目標數據產業年均增速超過２０％＊



意見提出，「數據要素ｘ」目標到２０２６年底，數據產業年均增速超過２０％，數據交易

規模增長１倍，場內交易規模大幅提升。打造３００個以上示範性強、顯示度高、帶動性廣的典

型應用場景。湧現出一批成效明顯的數據要素應用示範地區，培育一批創新能力強、市場影響力

大的數據商和第三方專業服務機構。

從總體目標可見，數據局下一步的關注重點有三：數據的供給、流通和應用。另外，意見列

出了１２個數據要素的應用方向，分別是智能制造、智慧農業、商貿流通、交通運輸、金融服務

、科技創新、文化旅遊、醫療健康、應急管理、氣象服務、智慧城市、綠色低碳。

華福證券稱，數據要素運營或開啟千億藍海，預計隨著頂層政策的進一步完善，公共數據運

營有望盡快完成從０到１的跨越。東莞證券也表示，展望後續，公共數據的市場化流通或將率先

落地，卡位公共數據運營的公司以及醫療、財稅、金融等相關垂類領域的數據服務提供商有望受

益。（ｒｙ）

