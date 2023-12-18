《經濟通通訊社１８日專訊》今日下午例行記者會上，外交部就美國對台軍售表示強烈不滿

、堅決反對，稱將對涉及對台軍售的相關實體採取措施。

外交部發言人汪文斌表示，美方公然違反一個中國原則和中美三個聯合公報，再次宣布向中

國台灣地區出售武器，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重危害台海和平穩定，向「台獨」分裂

勢力發出嚴重錯誤信號。中方對此強烈不滿，堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

汪文斌指出，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉，無論美方向台灣地區提供多少武

器，都阻止不了中國統一的歷史進程，動搖不了中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅定意志。

中方敦促美方把堅持一個中國政策，不支持台獨等承諾落到實處，停止武裝台灣的危險趨勢，停

止制造台海緊張因素，停止縱容和支持台獨分裂勢力。他強調，「中國終將統一，也必將統一。

中方將採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。我們將對參與對台售武的有關企業採取反制

措施。」

台灣方面周六（１６日）表示，美國國防安全合作局稱，美國國務院已批准向台灣出售指揮

、控制、通訊、計算機全生命周期支持以及相關設備，價值約３億美元。（ｒｙ）

