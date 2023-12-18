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AH股新聞

18/12/2023 09:30

《Ａ股行情》滬綜指低開０﹒２％，證監鼓勵上市公司加大分紅力度

　　《經濟通通訊社１８日專訊》中證監發布修訂的《上市公司股份回購規則》和《上市公司監
管指引第３號－－上市公司現金分紅》。回購和現金分紅新規降低了回購門檻，鼓勵上市公司加
大分紅力度。
　　國務院總理李強簽署國務院令，公布《非銀行支付機構監督管理條例》，明年５月１日起實
施。《條例》以國務院令的形式發布，監管制度升級為行政法規，解決了支付產業長期以來適用
法律層級較低的歷史遺留問題；進一步強化對支付機構的全鏈條、全周期的監管，有利於防範支
付行業風險。
　　滬深股市今早低開，上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒２％，報２９３６﹒５８點，深成指
低開０﹒４％，地產板塊領跌。商湯（０００２０）發訃告，創始人及執行董事湯曉鷗於１２月
１５日晚上，因病救治無效離世。集團指出，湯曉鷗把全部精力奉獻於計算機科學研究，為內地
人工智能事業做出卓越的貢獻。內媒引述內部消息指出，湯曉鷗是在睡夢中離世。內地ＡＩ界失
重要人物，ＡＩ及芯片概念股紛走低。
　　迎跨年資金需要，人民銀行今日進行６００億元（人民幣．下同）７１４天期逆回購操作，
中標利率持平１﹒９５％，１８４０億元天期逆回購中標利率持平１﹒８％。今日淨回籠４１０
億元。（ｃｔ）

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