《經濟通通訊社１８日專訊》中證監發布修訂的《上市公司股份回購規則》和《上市公司監

管指引第３號－－上市公司現金分紅》。回購和現金分紅新規降低了回購門檻，鼓勵上市公司加

大分紅力度。

國務院總理李強簽署國務院令，公布《非銀行支付機構監督管理條例》，明年５月１日起實

施。《條例》以國務院令的形式發布，監管制度升級為行政法規，解決了支付產業長期以來適用

法律層級較低的歷史遺留問題；進一步強化對支付機構的全鏈條、全周期的監管，有利於防範支

付行業風險。

滬深股市今早低開，上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒２％，報２９３６﹒５８點，深成指

低開０﹒４％，地產板塊領跌。商湯（０００２０）發訃告，創始人及執行董事湯曉鷗於１２月

１５日晚上，因病救治無效離世。集團指出，湯曉鷗把全部精力奉獻於計算機科學研究，為內地

人工智能事業做出卓越的貢獻。內媒引述內部消息指出，湯曉鷗是在睡夢中離世。內地ＡＩ界失

重要人物，ＡＩ及芯片概念股紛走低。

迎跨年資金需要，人民銀行今日進行６００億元（人民幣．下同）７１４天期逆回購操作，

中標利率持平１﹒９５％，１８４０億元天期逆回購中標利率持平１﹒８％。今日淨回籠４１０

億元。（ｃｔ）

