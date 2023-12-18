《經濟通通訊社１８日專訊》滬深股市今早低開，盤中地產股震盪上揚，龍字頭概念股、數

據要素板塊領漲，帶領滬綜指一度止跌回升，不過，半導體、人工智能板塊跌幅擴大，拖累滬綜

指中午收市倒跌０﹒１３％，報２９３８﹒７９點，深成指跌０﹒７２％，創業板指跌

１﹒０２％。兩市半日成交４２９３億元，較上一個交易日（１５日）同時段成交少約５％。



＊行業領軍逝世，芯片、半導集體挫＊



商湯（０００２０）創始人及執行董事湯曉鷗１２月１５日晚，因病救治無效離世。集團指

出，湯曉鷗把全部精力奉獻於計算機科學研究，為人工智能事業做出卓越的貢獻。內地ＡＩ界失

重要人物，芯片、半導體、ＡＩ概念紛走低。

左江科技（深：３００７９９）挫２０％跌停，東微半導（滬：６８８２６１）跌近８％，

雲鼎科技（深：０００４０９）跌７％，智微智能（深：００１３３９）、因賽集團

（深：３００７８１）跌幅超５％。



＊樓市復甦待觀察，地產股先升後回＊



京滬樓市新政落地首個周末，樓市有復甦跡象。上海市房地產交易中心網站數據顯示，在上

海放鬆房貸政策並調整普通住房標準的新政實施首日（１５日），二手房成交套數６６２套，較

１１月的日均成交４７０套高出約４０％。

中指研究院報告顯示，上周（１２月１０日－１２月１６日）樓市整體交易環比上升

８﹒８３％，同比下降１１﹒９９％。全線城市整體環比均上升，一線城市漲幅最大。

房地產板塊早段回升，隨後升幅收窄，金科股份（深：０００６５６）一度飆６﹒５％，半

日收升４﹒８％，大龍地產（滬：６００１５９）升近４％，保利發展（滬：６０００４８）則

升１﹒８％，萬科Ａ（深：０００００２）、新城控股（滬：６０１１５５）由升轉跌。

（ｒｙ）

