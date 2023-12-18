《經濟通通訊社１８日專訊》滬深股市跌不休，今早低開，盤中地產股震盪上揚，航運股集

體漲，帶領滬綜指一度止跌回升，不過，半導體、人工智能等板塊跌幅擴大，午後更愈跌愈深，

滬綜指最終收報２９３０﹒８點，跌０﹒４％四連跌，創２０２２年１０月３１日以來新低；深

市跌幅更大，深成指收跌１％，報９２７９點，再創逾四年新低。創板股王寧德時代

（深：３００７５０）收挫５％，拖累創業板指跳水跌超１﹒５％，刷新年內新低。

兩市成交金額跌破７０００億元（人民幣．下同），成交額６９２６億元，較上個交易日再

縮５﹒５％。

為滿足跨年資金需要，人行今日時隔３個月重啟１４天期逆回購６００億元對沖到期量，淨

回籠４１０億元，資金面緊，１４天期限的Ｓｈｉｂｏｒ大升４６﹒７基點。



＊湯曉鷗猝逝，芯片、半導集體挫＊



商湯（０００２０）創始人及執行董事湯曉鷗１２月１５日晚，因病救治無效離世。集團指

出，湯曉鷗把全部精力奉獻於計算機科學研究，為人工智能事業做出卓越的貢獻。內地ＡＩ界失

重要人物，芯芯片、半導體全日跌，左江科技（深：３００７９９）挫２０％跌停，東微半導

（滬：６８８２６１）跌９﹒８％，東芯股份（滬：６８８１１０）跌９％，瑞斯康達

（滬：６０３８０３）挫８％，佰維存儲（滬：６８８５２５）跌近６％，鋮昌科技

（深：００１２７０）跌５％。



＊海運業爆紅海危機，航運股逆市強＊



也門叛軍「青年運動」持續在紅海攻擊商船並管控航道，航商紛紛停駛紅海，繞道好望角前

往歐洲，航運價格急漲。據報中遠海運、東方海外以及長榮海運、ＯＮＥ海洋網聯船務，均已口

頭通知暫停紅海航線貨物的接載。

航運板塊逆市走強，海通發展（滬：６０３１６２），中遠海能（滬：６０００２６）等多

股漲停漲，中遠海控（滬：６０１９１９）漲６％。（ｃｔ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３３２９﹒３７ －０﹒３６

上證綜合指數 ２９３０﹒８０ －０﹒４０ ３０４９﹒００

上證Ａ股指數 ３０７２﹒７９ －０﹒４０

深證成份指數 ９２７９﹒３９ －１﹒１３ ３８７７﹒００

深圳創業板指數 １８２０﹒００ －１﹒５４

上證Ｂ股指數 ２２４﹒９４ －０﹒５２ ０﹒５２

深證Ｂ股指數 １０５５﹒７１ －０﹒７８ ０﹒４７

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