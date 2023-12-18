《海納智見》歲末年初之際投資者對明年機會的討論較多，多數投資者認為明年基本面復甦

有望支撐全年指數溫和修復，但認為明年市場存在大機會的投資者相對較少。我們不妨從振幅角

度切入，當前Ａ股振幅確實已處於歷史低位，借鑒歷史市場振幅往往會出現均值回歸趨勢，如果

明年行情有驚喜，可能就孕育在這振幅回歸之中，本文我們將展開詳細分析。



經濟及股市均存在周期性波動的規律，歷次Ａ股調整中市場大底多是按照政策底－市場底－

業績底的順序反覆震蕩築底，過去一年經濟和股市的背景較為複雜，因此Ａ股底部區域拉的更長

。從資產比價、估值指標來看，當前市場估值水準與歷史大底時已經較為接近，以及當前市場風

險偏好已處在歷史底部，可見當前市場性價比已經較高。展望２４年，中央政治局會議定調積極

，政策持續發力疊加庫存周期進入補庫階段，明年我國宏微觀基本面有望進一步向上修復。宏觀

層面來看，２４年國內實際ＧＤＰ同比增速或有望達５％左右。落實到微觀企業盈利層面，預計

２４年全部Ａ股歸母淨利同比增速有望達到５－１０％，企業利潤回升有望支撐市場溫和抬升。



歷史規律顯示股市鐘擺停留在中心點的時間很短。如果對比股市歷年漲跌幅和股指長期年化

漲幅，二者之間很少重合。股市振幅的走勢也猶如鐘擺，存在均值回歸的運行規律。如上證綜指

１９９１以來長期年化漲幅為１０％，而實際上從１９９１年以來的３３年中上證綜指年漲跌幅

在７％－１３％之間的年份也只有２年，佔比約６％。振幅同樣存在均值回歸的規律。我們用過

去１２個月區間內最高價相對最低價的漲幅來量化指數的振幅，採用剔除極值後的歷史均值或中

位數來衡量振幅的中樞水準，發現上證綜指振幅圍繞著中樞呈現來回波動態勢。當前市場振幅或

類似於１４年中，市場整體已呈現明顯的低波動。借鑒歷史經驗來看，低波動並非是股市常態，

未來股市振幅有望向中樞回歸，催化或來自於政策，應密切關注明年政策的規模和力度。當前Ａ

股市場底部區域已經較為扎實，因此明年市場向上彈性或將加大，行情或有驚喜出現的可能。



從理性推演角度看，２４年宏微觀基本面有望持續修復，白馬成長或將佔優。一方面，白馬

成長中重視以電子為代表的硬科技製造，重視電子、數位基建、ＡＩ應用三大領域；另一方面，

白馬成長還應重視醫藥，短期看醫藥的估值和基金配置仍處於較低水準，且醫療反腐對行業的影

響逐漸過去，中長期我國人口老齡化正在加深，醫療需求將持續增加。但若行情出現驚喜，發力

行業或來自金融類權重板塊，關注銀行和券商等權重板塊的階段性表現。指數振幅加大需要指數

權重大的行業有明顯表現，而大金融是Ａ股的權重板塊，宏觀經濟溫和復蘇的背景下，需要密切

關注政策推動下的階段性表現。當前市場對宏觀環境的預期走弱使得大金融板塊的估值承壓，伴

隨相關領域政策出台推動股市交投回暖，金融地產板塊未來有望受益。



風險提示：穩增長政策落地進度不及預期，國內經濟修復不及預期。



《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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