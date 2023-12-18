《經濟通通訊社１８日專訊》據英媒報道，英國國家電網基於對網絡安全的擔憂，從該國輸

電網絡中移除中國國電南瑞科技（滬：６００４０６）旗下子公司ＮＲ Ｅｌｅｃｔｒｉｃ

ＵＫ供應的組件。

該子公司員工表示，他們已無法進入安裝這些組件的地點，而英國國家電網也沒有透露終止

合同的原因。

惟國電南瑞股價表現硬淨，現價仍升１﹒６％，報２０﹒９８元人民幣。（ｒｙ）

