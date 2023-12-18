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AH股新聞

18/12/2023 10:16

《Ａ股焦點》國電南瑞仍升１﹒６％，子公司組件遭英國電網移除

　　《經濟通通訊社１８日專訊》據英媒報道，英國國家電網基於對網絡安全的擔憂，從該國輸
電網絡中移除中國國電南瑞科技（滬：６００４０６）旗下子公司ＮＲ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃ　
ＵＫ供應的組件。
　　該子公司員工表示，他們已無法進入安裝這些組件的地點，而英國國家電網也沒有透露終止
合同的原因。
　　惟國電南瑞股價表現硬淨，現價仍升１﹒６％，報２０﹒９８元人民幣。（ｒｙ）

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