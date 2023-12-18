《經濟通通訊社１８日專訊》據英媒報道，英國國家電網基於對網絡安全的擔憂，從該國輸
電網絡中移除中國國電南瑞科技（滬：６００４０６）旗下子公司ＮＲ Ｅｌｅｃｔｒｉｃ
ＵＫ供應的組件。
該子公司員工表示，他們已無法進入安裝這些組件的地點，而英國國家電網也沒有透露終止
合同的原因。
惟國電南瑞股價表現硬淨，現價仍升１﹒６％，報２０﹒９８元人民幣。（ｒｙ）
【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱
18/12/2023 10:16
《Ａ股焦點》國電南瑞仍升１﹒６％，子公司組件遭英國電網移除
《經濟通通訊社１８日專訊》據英媒報道，英國國家電網基於對網絡安全的擔憂，從該國輸
電網絡中移除中國國電南瑞科技（滬：６００４０６）旗下子公司ＮＲ Ｅｌｅｃｔｒｉｃ
ＵＫ供應的組件。
該子公司員工表示，他們已無法進入安裝這些組件的地點，而英國國家電網也沒有透露終止
合同的原因。
惟國電南瑞股價表現硬淨，現價仍升１﹒６％，報２０﹒９８元人民幣。（ｒｙ）
【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
雙櫃台N
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰