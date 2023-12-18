《經濟通通訊社１８日專訊》商湯（０００２０）周六發訃告，公司創始人及執行董事湯曉

鷗於１２月１５日晚因病去世，終年５５歲。內地人工智能界頓失領軍人物，芯片及ＡＩ概念股

走低。

左江科技（深：３００７９９）挫２０％跌停，東微半導（滬：６８８２６１）跌近８％，

瑞斯康達（滬：６０３８０３）、英諾激光（深：３０１０２１）跌超５％；人工智能板塊方面

，雲鼎科技（深：０００４０９）跌７﹒６％，智微智能（深：００１３３９）、因賽集團

（深：３００７８１）均跌６％，東方國信（深：３００１６６）跌５％。

內媒引述內部消息指，湯曉鷗是在睡夢中離世。然而在商湯發出訃告前，市場充斥各種謠言

，有稱湯曉鷗是因跳樓逝世。商湯正式訃告指，湯曉鷗是因病救治無效，同時駁斥相關謠言。

湯曉鷗１９６８年在遼寧鞍山市出生，１９９６年從麻省理工學院畢業後在香港中文大學任

教職，並曾於微軟亞洲研究院工作。湯曉鷗在２０１４年成立商湯科技，２０２１年底香港完成

ＩＰＯ並上市，躋身「億萬富豪」行列。不過，商湯香港上市並非一帆風順，原計劃於２０２１

年１２月１７日上市，但在招股期最後一天被美國制裁而延遲上市，其終在同年１２月３０日成

功上市。去年６月，商湯上市半年禁售期結束，被視為湯曉鷗擁有的約１９億或５﹒６５％的Ｂ

類股，悉數分配給有限合夥人，被市場解讀為大戶沽貨，導致商湯股價單日暴瀉。商湯上市後，

負面消息纏身，至今股價累跌近八成，今早股價大挫１１％，報１﹒１１元，低於招股價

３﹒８５元。

商湯是亞洲收入排名最高的ＡＩ公司，其戰略合作夥伴包括高通、華為、小米科技、本田汽

車等。（ｒｙ）

