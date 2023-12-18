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AH股新聞

18/12/2023 11:18

《Ａ股焦點》商湯創始人瘁逝，ＡＩ界受打擊，滬深芯片等板塊走低

　　《經濟通通訊社１８日專訊》商湯（０００２０）周六發訃告，公司創始人及執行董事湯曉
鷗於１２月１５日晚因病去世，終年５５歲。內地人工智能界頓失領軍人物，芯片及ＡＩ概念股
走低。
　　左江科技（深：３００７９９）挫２０％跌停，東微半導（滬：６８８２６１）跌近８％，
瑞斯康達（滬：６０３８０３）、英諾激光（深：３０１０２１）跌超５％；人工智能板塊方面
，雲鼎科技（深：０００４０９）跌７﹒６％，智微智能（深：００１３３９）、因賽集團
（深：３００７８１）均跌６％，東方國信（深：３００１６６）跌５％。
　　內媒引述內部消息指，湯曉鷗是在睡夢中離世。然而在商湯發出訃告前，市場充斥各種謠言
，有稱湯曉鷗是因跳樓逝世。商湯正式訃告指，湯曉鷗是因病救治無效，同時駁斥相關謠言。
　　湯曉鷗１９６８年在遼寧鞍山市出生，１９９６年從麻省理工學院畢業後在香港中文大學任
教職，並曾於微軟亞洲研究院工作。湯曉鷗在２０１４年成立商湯科技，２０２１年底香港完成
ＩＰＯ並上市，躋身「億萬富豪」行列。不過，商湯香港上市並非一帆風順，原計劃於２０２１
年１２月１７日上市，但在招股期最後一天被美國制裁而延遲上市，其終在同年１２月３０日成
功上市。去年６月，商湯上市半年禁售期結束，被視為湯曉鷗擁有的約１９億或５﹒６５％的Ｂ
類股，悉數分配給有限合夥人，被市場解讀為大戶沽貨，導致商湯股價單日暴瀉。商湯上市後，
負面消息纏身，至今股價累跌近八成，今早股價大挫１１％，報１﹒１１元，低於招股價
３﹒８５元。
　　商湯是亞洲收入排名最高的ＡＩ公司，其戰略合作夥伴包括高通、華為、小米科技、本田汽
車等。（ｒｙ）

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