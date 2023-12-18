《經濟通通訊社１８日專訊》「建行」一詞１８日登上微博熱搜，不少內地網民反映在建行
（００９３９）（滬：６０１９３９）線下網點無法辦理相關業務，在人工櫃台無法辦理取現業
務，自助機器亦無法辦理開戶業務。內媒記者撥打建行官方客服電話，對方表示上午因網絡延遲
的原因，部分線下網點出現故障，可能會導致業務辦理緩慢或失敗，已經聯繫相關方緊急處置，
目前，部分網點已恢復正常。
建行Ａ股仍升１％，Ｈ股跌近０﹒７％。（ｃｔ）
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18/12/2023 14:07
《Ａ股焦點》建行內地網點被指出故障，Ａ股仍升Ｈ股跌
《經濟通通訊社１８日專訊》「建行」一詞１８日登上微博熱搜，不少內地網民反映在建行
（００９３９）（滬：６０１９３９）線下網點無法辦理相關業務，在人工櫃台無法辦理取現業
務，自助機器亦無法辦理開戶業務。內媒記者撥打建行官方客服電話，對方表示上午因網絡延遲
的原因，部分線下網點出現故障，可能會導致業務辦理緩慢或失敗，已經聯繫相關方緊急處置，
目前，部分網點已恢復正常。
建行Ａ股仍升１％，Ｈ股跌近０﹒７％。（ｃｔ）
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