《經濟通通訊社１８日專訊》被視為阿里巴巴（０９９８８）最新布局的智慧農業、漁業「

一米八」品牌，今日在浙江杭州發布，一米八農業科技董事長由螞蟻集團前ＣＥＯ、阿里巴巴合

夥人胡曉明擔任，他同時兼任首席品控官。對於品牌名稱由來，胡曉明表示，源於對農業的獨特

思考：每個媽媽都希望自己的孩子長到一米八。

胡曉明指，科學養殖可以管控品質，可以比野生更優質，而「一米八」產品已經不斷落地，

例如「一米八」鮮活貽貝產品此前已經在盒馬首發，獲得諸多好評，今日「一米八」還將進行大

黃魚首發。未來，「一米八」會定期向社會公布產品質量報告和種養殖環境報告。



＊籌備兩年，馬雲有份投資，核心團隊均與阿里、螞蟻有關＊



據內媒報道，「一米八」品牌籌備兩年，初創團隊走訪１２個國家的３５個城市，考察了至

少１０７家企業╱科研院所╱水產市場等，嘗試將新技術應用到傳統農業中。

公開信息顯示，一米八農業科技（海南）有限公司成立於２０２３年０５月２６日，董事長

為胡曉明。胡曉明還同時擔任一米八海洋科技（浙江）有限公司董事長，並持有該公司５﹒５％

股權。

一米八海洋科技（浙江）有限公司於２０２３年７月２０日成立，主要從事水產養殖、食品

銷售、水產品冷凍加工、新興能源技術研發、海上風電相關系統研發、太陽能發電技術服務、風

力發電技術服務、儲能技術服務、生物質能技術服務、海洋工程平台裝備製造和海洋工程裝備銷

售等。

今年３月在香港成立的「１﹒８ Ｍｅｔｅｒｓ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」為上述兩家一米

八公司的控股股東，其中一米八農業科技（海南）是其全資子公司，其對一米八海洋科技（浙江

）則持股８０％。馬雲持有９９％股權的杭州大井頭貳拾貳號文化藝術公司是一米八海洋科技（

浙江）第二大股東，持股１０％。（ｓｌ）

