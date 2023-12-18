《經濟通通訊社１８日專訊》在這個本該發年終獎犒賞員工一年辛勞的季節，廣東一家公司

決定改變「玩法」，自明年起把年終獎金攤分到每一個月，按員工當月跑步里程，於次月初發放

。事件近日在內地引起輿論熱議，有網民認為「值得全國推廣」，也有網民批評，私企員工工作

時間已經很長，幾乎沒有休息時間，「本來不用跑就能拿的年終，非得跑步才可以拿」，是變相

削減甚至取消年終獎。內媒則引述該公司董事長稱，年終獎新規旨在進一步加強「健康生活、快

樂工作」理念，並指「員工健康，企業才能長久」。

涉事公司是位於東莞清溪鎮的廣東東坡紙業有限公司，大約有１００名員工；老闆是東莞登

山界「名人」、先後從南北坡登頂珠峰的林志勇。報道指，林志勇近三年多帶動公司所有同事跟

他一起運動，並根據員工每個月跑步里程給予獎金和補貼購買運動鞋。到目前為止，已經實現了

全公司同事都參與運動的目標。林志勇表示，明年把年終獎與運動掛勾，是想讓同事更注重健康

，積極參與運動，遠離疾病。他並承諾，「基本上大家拿到手的錢會比以前更加多」。



＊網民質疑運動量與年終獎掛勾不公平＊



根據林志勇提出的年終獎規則，當月完成５０公里跑量，才可以獲得當月的１００％獎金，

若完成１００公里，可獲１３０％；完成３０、４０公里，分別獲３０％、６０％。連續６個月

完成５０公里跑量，補貼跑鞋一雙。若員工以登山、健走代替跑步，分別按１：０﹒６、

１：０﹒３計算。運動量以咕咚等Ａｐｐ打卡為準。

有內媒計了一筆帳：若當月只想健走又要拿到１００％獎金，當月就需要健走１６７公里，

即平均每天健走５﹒５７公里。按成人健走每公里需要１３分鐘計算，每天需要花費７３分鐘運

動掙獎金。

有網民質疑，運動量與年終獎掛勾不公平，畢竟每個人身體狀況、工作和生活壓力不同，可

能難以完成這樣的運動量。也有網民認為，該公司此舉「有博眼球之嫌」，而且如何監督防止運

動造假，也是一個問題。（ｓｌ）

