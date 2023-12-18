  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

18/12/2023 14:10

【ＦＯＣＵＳ】「小作文」風波暫平，直播帶貨流量密碼

　　【ＦＯＣＵＳ】地球離了誰都照轉，但一個「董宇輝」的去向，卻攪動東方甄選
（０１７９７）市值一周蒸發７５億港元；直至「愈關公，愈災難」的新東方創始人俞敏洪祭出
大招，公司股價周一（１８日）半日暴力反彈１５％。從ＯｐｅｎＡＩ奧特曼（Ｓａｍ　
Ａｌｔｍａｎ），到「國民女婿」董宇輝，辦公室政治鬥法、大快人心式反轉的相同劇本，都盡
顯「超級個體」一呼百應影響力不容小覷。而「小作文風波」背後，更折射直播帶貨的流量密碼

　
＊ＣＥＯ免職，小董升呢＊
　
　　「士為知己者死」的古道熱腸，換來「小作文」引發的暗箭。才華橫溢的網紅主播董宇輝，
遭小編和東方小孫（前ＣＥＯ孫東旭）左右夾攻，３００萬粉絲用脚投票取關，對手高途天降富
貴，主力資金趁機砸盤，最終換來中國第一代「合夥人」俞敏洪態度１８０度轉彎：連夜免職孫
東旭，現身直播間闢謠離職說，晉升董宇輝為高級合夥人。
　　事件暫告段落，公司股價回升，但靠帶貨成功從教培轉型至電商的東方甄選，如何處理與頭
號主播以及平台抖音、淘寶的關係，顯然仍未找到答案。就前者而言，東方甄選一邊強調走產品
路線，一邊卻嚴重依賴董宇輝的光環效應（粉絲最新突破２１００萬），機構估算，以１１月計
，董在東方甄選抖音直播的ＧＭＶ貢獻達１５％至２０％。換言之，關於「內訌」、「去董」的
心結一日未解，公司都將面臨巨大的不確定性。
　　就後者而言，盡管東方甄選７月在自家ＡＰＰ啟動直播、８月高調進軍淘寶，但最大的流量
仍來自抖音。早在７月，公司一度遭抖音「禁止營業」三天，疑似敲打其自立門戶，而今年雙
１１當天
，東方甄選在抖音的直播ＧＭＶ總額已跌出前五。
　
＊差異化建社群聯繫＊
　
　　今次風波引發東方甄選股價巨震，如同早前遭逼宮的ＯｐｅｎＡＩ奧特曼，讓人們再次見識
「超級個體」一呼百應的影響力。如果說奧特曼是人工智能的先驅級人物，獲員工擁戴是情理之
中，那麼各平台一夜帶貨動輒數千萬元的頭部主播，影響力何來？
　　簡而言之，帶貨直播帶來如同日常交流的真實感，融合資訊、娛樂、執平貨的狂歡氛圍，更
令每個參與其中的人，從跟明星級主播、陌生人的互動中，建立基於社群的聯繫。此正正是董宇
輝「自嘲」，自己賣的是大米，但網友記得的是長白山的雪；賣的是《蘇東坡傳》，但網友記得
的是十年生死兩茫茫，「我不是因為介紹產品出名的，所以我不是一個很好的銷售員」。
　　由此帶出另一問題，當純粹帶貨直播俯拾皆是，無論是主播還是產品自身，如何以足夠的差
異化吸引流量，鮮明特色、獨創ＩＰ都是電商下一場轉型生存的關鍵。

etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運香港行運秘笈！原來呢幾個行業最旺！九運搬去呢幾區因乜解究？家居風水點擺設？阿法醒你旺足20年tips！

【訂閱有賞】25度生活YouTube Channel 暖暖冬日賞 etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + Kerokerokeroppi加大版毛毯

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金