《經濟通通訊社記者俞瑾１８日報道》中國經濟２０２３年「保５」無懸念，最新舉行的中

央政治局會議再提出「以進促穩」，惟Ａ股、港股積弱難返，如何解讀此「溫差」？經濟學家陶

冬博士接受專訪時就指，今年的ＧＤＰ增長基本是在「小循環」裏完成，惟沒有給更大的經濟實

體帶來較強勁的乘數效應。他強調，怎樣改變消費者的收入預期，是這一次經濟何時走出泥沼的

關鍵和核心。



＊三張「資產負債表」需修復＊



陶博開宗明義稱，市場上很多人都認為「今年看錯了市」，那麼到底錯在哪裏？皆因中國經

濟的一個核心問題，是三張「資產負債表」需要修復。第一張是地方政府的資產附加表，由於地

方政府抗疫期間核酸測試等花錢不菲，再加上賣地收入大幅度減少，使得其財政舉步維艱；第二

張是企業的資產負債表，因企業未如歐美企業般獲政府直升機式撒錢，另一方面卻必須維持薪酬

等支出；第三張是消費者的資產負債表，疫情之後降薪變得愈來愈多，房價只漲不跌「信仰」破

滅，大家對非剛需大宗消費更加謹慎。

他續解釋，政府除了很多政策，但未帶來可持續的、全面的經濟復甦，原因之一是，政府有

一個出發點，就是把老百姓疫情期間的超額儲蓄從銀行裏面擠出來，變作消費來帶動經濟增長；

但不同於美國人的超額儲蓄來自政府直升機式撒錢，中國人的超額儲蓄是「保命錢」，當對未來

前景有疑惑的時候，往往更傾向於捂住錢袋子而不是花錢。



＊歷陣痛屬必須，需一定量寬＊



那麼如何真正提振信心？陶博認為，中國經濟已經有二十年只有上行周期，沒有下行周期；

信用過去二十年一直是在增槓桿的情況運行，當經濟下行的時候，出現一些去槓桿是非常合理的

，這是目前必須要經歷的陣痛。這個問題，美國、歐洲和日本都遇到過。

不同的是，美歐通過一些貨幣擴張，拉起金融資產價格的Ｖ型反彈，之後經濟慢慢復甦，而

日本的做法截然相反，「中國可能到最後，也需要在信用擴張上面做一些事情」。他強調，目前

必須修復消費者的資產負債表，令他們的收入預期出現改變，是這一次經濟何時走出泥沼的一個

關鍵，一個核心，「我個人認為中國需要有一定的量化寬鬆」。



＊擴流動性，勿忘結構性改革＊



中央政治局會議明言積極的財政政策要「適度加力」，明年赤字率隨時「坐３望４」，會否

帶來通脹走高等反效果？對此，陶博表示，美歐的教訓，不是在經濟極度艱難的時候印鈔票，而

是經濟恢復之後，仍像吸了毒一樣不願意戒掉，以至後面的問題愈演愈烈。

他稱，擴張一些流動性完全可以，但之後還是要做結構性改革和經濟轉型。中國經濟未來十

年二十年三十年，能不能夠最終維持全球競爭力和欣欣向榮環境，很大程度上取決於之後的結構

性改革，「那麼在這個問題上面，我還是持樂觀態度的！」



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＊本篇專訪內容所表達的純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸

誘



＊明天（１９╱１２）預告：美息與經濟，前瞻美國息口及經濟能否軟著陸，萬勿錯過

