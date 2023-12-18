《經濟通通訊社１８日專訊》港交所（００３８８）公布，上周五（１５日）「滬股通」額
度餘額５３８﹒３７億元（人民幣．下同），賣盤超買盤，流走１８﹒３７億元，佔每日額度
３﹒５３％，「深股通」額度餘額５１５﹒５５億元，買盤超賣盤，流入４﹒４５億元，佔每日
額度０﹒８６％。
「滬股通」首十大成交活躍股列表
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股份名稱 （編號） 買入金額 賣出金額 淨買入＋╱淨賣出－
（百萬人民幣） （百萬人民幣） （百萬人民幣）
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貴州茅台 （６００５１９） １５０７﹒９７ ９２８﹒８３ ５７９﹒１４
招商銀行 （６０００３６） ６００﹒９６ ６７５﹒６６ －７４﹒７０
隆基綠能 （６０１０１２） ５９０﹒２０ ４３８﹒７２ １５１﹒４８
中國平安 （６０１３１８） ３５６﹒０４ ５４１﹒６４ －１８５﹒６０
紫金礦業 （６０１８９９） ４０６﹒５５ ２５３﹒１３ １５３﹒４２
長江電力 （６００９００） ３２５﹒１８ ２９４﹒９７ ３０﹒２１
藥明康德 （６０３２５９） ２６４﹒２７ ３００﹒５１ －３６﹒２４
江蘇銀行 （６００９１９） ３１５﹒３８ ２４０﹒７２ ７４﹒６６
中國中免 （６０１８８８） １８５﹒１３ ３６６﹒２６ －１８１﹒１３
萬華化學 （６００３０９） ３５２﹒５１ １７５﹒４３ １７７﹒０８
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「深股通」首十大成交活躍股列表
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股份名稱 （編號） 買入金額 賣出金額 淨買入＋╱
（百萬人民幣） （百萬人民幣） 淨賣出－
（百萬人民幣）
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寧德時代 （３００７５０） ５１３﹒５１ ７１１﹒６２ －１９８﹒１１
比亞迪 （００２５９４） ８１９﹒７３ ３８７﹒２６ ４３２﹒４７
東方雨虹 （００２２７１） ５２２﹒４２ ３０８﹒７１ ２１３﹒７１
五糧液 （０００８５８） ４３４﹒５６ ３８１﹒３３ ５３﹒２３
邁瑞醫療 （３００７６０） ５０９﹒２７ ２７５﹒４９ ２３３﹒７８
中興通訊 （００００６３） ２４４﹒２９ ５３７﹒２３ －２９２﹒９４
瀘州老窖 （０００５６８） ３８９﹒５０ ３８３﹒４９ ６﹒０１
美的集團 （０００３３３） ２６８﹒６５ ４０６﹒１０ －１３７﹒４５
贛鋒鋰業 （００２４６０） ３１９﹒２５ ３５１﹒５８ －３２﹒３３
天齊鋰業 （００２４６６） ３４７﹒９９ ３１７﹒２７ ３０﹒７２
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（以上數字取小數點後兩個位）
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